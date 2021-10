KAKAV GOD DA JE I ŠTA GOD DA JE, MOJ JE! Majka Darka Lazića otkrila istinu o njihovoj svađi, Barbari i Marini!

Majka pevača Darka Lazića pokušava da smiri dešavanja oko njenog sina.

Izvor: Instagram/gagic_marina/YouTube/ Darkova Kuhinja /printscreen/ATA Images

Darko Lazić ne prestaje da puni novinske stupce, te se o njegovom životu a posebno o ženama koje menja, neprestano piše. Na meti je često i cela porodica Lazić, pa je tako odjeknula vest i da ga je majka Branka izbacila iz kuće u Brestaču i da nisu u dobrim odnosima. Darkova majka je progovorila i otkrila pravu istinu.

"Nije istina da sam u svađi sa Darkom. Niti je istina da sam ja njega izbacila iz kuće. Ne znam ko to priča. To su gluposti. On je moje dete, kakav god da je i šta god da je, ja se na njega ne mogu naljutiti", kaže Branka, a na glasine da ne viđa unuka Alekseja odgovorila je:

"Marina je Alekseja dovodila, viđam ga. Možda ga sad jedno vreme nije dovodila, ali uglavnom viđam dete. Onu su tu blizu. I Darko je dovodio Alekseja", kaže pevačeva majka i otkriva da li Darko dovodi novu devojku Barbaru Bobak u kuću, kao i u kakvim je odnosima sa njom.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

"Darko nekad dođe sam, nekad dovede Barbaru. Za sada mu je samo devojka, ona nije moja snajka, nego Darkova devojka, još uvek. Nisam u svađi ni sa Darkom, ni sa Barbarom. Poslednji put je bio kod mene pre četiri dana i doći će sutra. Ne znam da li će doći sam ili sa Barbarom" poručuje Darkova majka.

Darko i Barbara se u poslednje vreme ne odvajaju, zajedno su i gostovali u jednoj emisiji pa pod dejstvom alkohola krenuli na put. A kako je to izgledalo pogledajte u galeriji: