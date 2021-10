VUKAŠIN IZ "IGRE SUDBINE" POKAZAO ŽENU JELENU: Mlađa 23 godine, rodila mu ČETVORO dece a još su ludo zaljubljeni (FOTO)

Kako jedno o drugom govore pokazuje koliko su i dalje ludo zaljubljeni.

Izvor: Printskrin/TV Prva

Glumac Slobodan Ćustić (63) i njegova supruga, umetnica i trener za lični razvoj i podršku ženama, Jelena Ćustić (40), progovorili su o svom skladnom braku, kompromisu, ljubavi, ali i zabavljanju.

Oni su svoju romanansu započeli pre 13 godina, a uprkos razlici u godinama i verovanju mnogih da neće opstati, njihova ljubav postala je još jača dolaskom njihovih naslednika Vasilija Vida (11), Tanasija (9), Zarije (8) i Ozrena (3,5) na svet. Oni su prisetili kako je sve počelo.

"Nije bilo udvaranja. Samo priđem i kažem "biću kratak, želim da ostanemo dugo zajedno". Šalu na stranu, ali zaista nemam to u sebi. Sin iz prvog braka Ljubomir umeo je da kaže kako sam glup za žene: "E, bre, ćale, gleda te, oči joj ispadaju a ti pričaš o vremenu", rekao je Slobodan kroz smeh, na šta se nadovezala Jelena i otkrila kako su uozbiljili svoj lubavni odnos:

"Sećam se da mi je govorio poeziju, ali tako da nisam znala da li se meni obraća ili recituje. Samo je jednoga dana krenuo da govori o budućnosti u smislu: "Kada se ti udaš za mene, kada budemo imali decu...". U par navata sam se zapitala: "O čemu, zaboga, priča ovaj čovek?". Međutim, prijalo mi je i samo sam skliznula u to. Na početku veze najveći deo vremena provodili smo u kolima. Slobodan je dosta putovao, a ja sam išla sa njim. Opatija, Pula, Niš, a išli smo i kod mojih u Bečej i tako se upoznavali.

Kako kažu, razlika u godinama nikad im nije predstavljala prepreku, a kada su stupili u brak ističu da nisu izgubili slobodu i individualnost.

"Slobodanova energija ni trunčicu nije posustala, oboje smo kao prikačeni na nekakav energetski izvor i deca su nam takva, stoga je ta razlika o kojoj govorite zaista neprimetna. Kada smo počeli da se zabavljamo, govorili su da sam se za njega "zalepila" zato što je javna ličnost, međutim, ja ga nikada nisam posmatrala kroz tu prizmu", rekla je ona.

Njih dvoje zaista sijaju kada su zajedno, pogledajte u galeriji:

"Nisu verovali u naš odnos, a čak je i strina tek nakon rođenja našeg četvrtog deteta umela da prokomentariše: "Pa vi to mislite ozbiljno"", dodao je on kroz smeh.

"Ne znam može li se stepen prilagođavanja i kompromisa izmeriti, važnije je da tom prilikom niko od nas nije izgubio svoju individualnost i slobodu. Ja sam se, recimo, opredelila da u prvo vreme, dok ne osetim da su deca spremna za svet, budem uz njih i ne radim. Maksimalno sam im bila posvećena, što sam i sad, s tim što deo svog vremena ostavljam i za slikanje, vajanje ili koučing. Slobodan se eventualno korigovao u tom smislu što je postao otvoreniji, više komunicira, što takođe dolazi iz poverenja koje imaš u osobu s kojom si", rekla je Jelena.

Glumac i njegova supruga pričali su otvoreno o ljubomori, a otkrili su da li je, u njihovom slučaju, za brak dovoljna samo ljubav.

"Osim što je lepa i zgodna, Jelena je na prvom mestu pametna. Što bih onda bio ljubomoran. Ume pametno da izabere", rekao je Slobodan, a zatim se nadovezala njegova supruga.

"Ljubomora koja se s moje strane ranije pojavljivala bila je vezana za to što Slobodan izlazi, a ja moram da sedim kod kuće s decom, nikada zbog drugih žena. Nismo imali tu vrstu potresa. Dešavalo se ranije da nešto ljubomorno prokomentarišem kroz šalu, recimo: "Aha, evo je opet ona tvoja". Naravno, sve je to bilo u granicama pristojnosti.

"Postoji nešto između dva čoveka različitog pola što se ne može opisati i ne treba analizirati. Kažu, kada saznaš zašto nekoga voliš, ti više i ne voliš. Bolje razmišljaj o kolima zašto ne vuku tako dobro kao pre, a ljubav je tu da joj se predaš onoliko koliko možeš, želiš, koliko si kadar i to je to. Ako je iskreno, druga strana će to osetiti", rekao je glumac.