OGLASILA SE MAJKA MALOLETNE MILICE! Nakon što je zadrugarka uradila TEST NA TRUDNOĆU, Ana otkrila da li će je PODRŽATI!

Majka Milice Veselinović u šoku zbog dešavanja u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Najmlađa učesnica Zadruge Milica Veselinović (17) u emotivnoj je vezi od samog početka rijaltija sa Mensurom Ajdarpašićem, a nedavno je javnost zapalila informacija da je učesnica rijalitija možda u drugom stanju.

Milica je uradila test na trudnoću i čeka rezultat, a sada se za medije oglasila njena majka Ana koja ne krije da je zatečena situacijom.

"Nemam komentar. U neku ruku je i podržavam, u neku ne. Možda je i bolje ovako kako je ispalo, vreme će da pokaže svoje. Pisali su svašta, kako ću da tužim Mensura, kao da je on nešto njoj radio na silu, gluposti stvarno. Nemam ni šta da mislim još uvek, kad se budemo uživo bolje upoznali, tad ću da mislim", rekla je ona.

Ana Veselinović kaže da će, kao i uvek, biti uz Milicu, ako odluči da rodi dete.

"Verujete da slabo pratim, jeste moje dete unutra, ali slabo pratim. Biću uz nju ako odluči da rodi dete, uvek sam uz moje dete. Kad već ona nije imala ništa protiv da Mensur bude otac njenog deteta, što bih ja? Ni meni se niko nije mešao u život i s kim ću da osnujem porodicu", kaže Ana, pa otkriva da li podržava njihovu vezu:

"Njihovu vezu ne znam kako da komentarišem, od slučaja do slučaja. On je malo ljubomoran, to mi smeta, i što se prema njoj ponaša kao da joj je tata. Da li ta veza može da opstane, ne znam, verujte mi da sam zatečena. Ko to zna... Za mnoge veze su mislili da će opstati, pa nisu, a za mnoge su mislili da neće opstati, pa jesu. Ostaje da vidimo", zaključila je ona.

Milica Veselinović

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen