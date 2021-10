POTVRĐENA PRESUDA BANETU VIDAKOVIĆU ZA DROGU! Glumac će morati da plati kaznu a njegov prijatelj ide u ZATVOR!

Glumac Bane Vidaković kažnjen je sa 850 eura zbog posjedovanja droge, a njegov prijatelj i muzičar s kojim je uhapšen I.M. osuđen je na godinu i po dana za preprodaju droge.

Glumac Branko Bane Vidaković pravosnažno je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 850 eura zbog 4,93 grama heroina koje je policija pronašla kog njega 17. jula prošle godine.

Odlukom Apelacionog suda, njegov prijatelj, muzičar Ilija Marković zbog trgovine drogom kažnjen je sa godinu i šest mjeseci zatvora, pošto je kod njega pronađeno 38,34 grama heriona, tri mobilna telefona i dvije vagice.

"Okrivljeni Ilija Marković je proglašen krivim što je 17. jula 2020. godine, u stanu i drugim prostorijama u Beogradu, neovlašceno radi prodaje držao heroin ukupne mase 38,34 grama. Policijski službenici ispred stana prišli su vozilu u kome su se nalazili Marković, na mjestu vozača, i Vidaković, na mjestu suvozača, pokazali službene legitimacije i iste pokušali da zaustave glasno uzvikujući 'Stoj policija'. Marković je vozilom krenuo naglo unazad u namjeri da pobjegne i nakon par metara udario u drugo vozilo, nakon čega se zaustavio, a kako nije htio da izađe iz vozila policijski službenik je prišao vozilu i šakom razbio prozor automobila", navodi se u presudi koju je potvrdio Apelacioni sud u Beogradu.

Prilikom pregleda Markovića, policajci su u hirurškoj maski koju je nosio na licu pronašli dvije PVC kesice sa heroinom, pri čemu su se u jednoj od dvije veće pronadene PVC kese nalazile dvije manje PVC kese.

"Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi Marković, u garaži i rerni šporeta pronađena je konzerva u kojoj se nalazilo osam PVC paketica sa opojnom drogom heroin, a u samoj kući pronađene su 2 digitalne vagice za precizno mjerenje sa tragovima opojne droge heroin", navodi se u odluci.

Na početku suđenja u februaru Vidaković je za sebe tvrdio da je već godinama na heroinu, negirajući sve prethodne navode svog prijatelja s kojim je uhapšen, a to je da je prodavao drogu, a da je on samo vozio i da mu je za to plaćeno.