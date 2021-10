PROKLEO ME BIVŠI MUŽ: Anđelka Prpić doživjela peh, odmah potrčala kod ljekara

Glumica je u programu uživo ispričala kroz šta je prošla juče.

Glumica Anđelka Prpić uključila se uživo u program iz svog stana i otkrila kakav je peh juče doživjela, a za sve to okrivila svog bivšeg muža.

Ona je pozvana da priča o svojoj karijeri ali vesela Anđelka morala je ispričati i anegdotu od prethodnog dana.

“Stalno me u intervjuima pitaju: Kada ste poslednji put rekli "Šta me snađe" i na to pitanje nikada ne znam da dam odgovor, ali sada ga imam. Juče sam to rekla! To me je bivši muž prokleo. Stalno mi je govorio da prestanem da zubima kidam etikete sa stvari jer ću polomiti zub. To mi se juče i desilo. Srećom, kec gore lijevo, nije strašno”, kazala je u svom stilu Anđelka.

“Odmah sam odjurila kod zubara, jer šta da radim usred dana bez zuba!"

Srećom, sve je sređeno u rekordnom roku i u program televizije se uključila sa njenim prepoznatljivim, blistavim osmijehom. Gledaoce je pozvala da pogledaju njenu predstavu jer im garantuje da će se sve vreme slatko smijati.”