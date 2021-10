BILA SAM U ZATVORU! Uhapsili su sve devojke iz Srbije - Zadrugarka ŠOKIRALA burnom prošlošću! Evo čime se bavila

Priznala istinu i otkrila čime se bavaila u Švajcarskoj.

Već neko vreme pojedini učesnici Zadruge šuškaju kako je Nevena Savić neko vreme provela u zatvoru, sa sada je ona dobila priliku da u radio "Amneziji" progovori o tome i otkrije istinu.

"Nevena, pozvao sam te jer se o tvojim svađama dosta priča, a niko ti nije dao priliku da kažeš svoju stranu priče. Da li si hapšena, da li si bila u zatvoru, da li si se bavila najstarijim zanatom i slično?", upitao ju je Bane Čolak.

"Čula sam od Iska da se to pričalo i on mi je to rekao u lice. Istina je, jesam bila u zatvoru u Švajcarskoj, ali sam imala hranu i piće. Radila sam u klubu, nisam imala papire, pasoš mi je bio u drugoj torbi, uhapsili su i mene i sve devojke iz Srbije. Nikada se nisam bavila najstarijim zanatom, a kao go-go igračica jesam radila", istakla je Savićeva.

"Kaže jedna poruka, mnogo je poštenije kada neka devojka pruzna sve šta je radila nego da glume finoću, a radile su svašta", rekao je Čolak.

"Meni je Nevena jako draga, želi i da podeli i da da, stvarno je dobar čovek, mislim da ćemo biti prijatelji i napolju", nastabio je Bane.