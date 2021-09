FUTA ME JE POZVAO U KAPELU, JA SAM U ŠOKU! Oglasio se Saša Matić nakon skandala na sahrani Marine Tucaković!

Saša Matić se oglasio nakon sahrane.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Marina Tucaković sahranjena je na Novom groblju u Beogradu, a kako su mediji ranije prenijeli na sahrani je došlo do neprijatne situacije.

Njen sin Milan Laća Radulović navodno je poručio nekolicini prisutnih da ne prilaze grobu, a među njima su bili Svetlana Ceca Ražnatović, ali i Saša Matić.

Nakon što je svoje mišljenje o navodnom skandalu iznio Damir Handanović, za medije se oglasio i Saša Matić:

"Futa me je pozvao da uđem u kapelu, ostalo ne želim da komentarišem. Ja sam još uvijek u šoku, izgubio sam blisku prijateljicu i dugogodišnju saradnicu. Izjavio sam Futi saučešće, on me je lično pozvao da uđem u kapelu, sve ostalo ne želim da komentarišem", rekao je Saša Matić za Kurir.

