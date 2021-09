SVE O VJERENIKU ĆERKE VLASNIKA PINK-a: Mitrovićev zet naslednik je kralja uranijuma, MILIJARDER, A KRISTINU OBOŽAVA!

Zet Željka i Milice Mitrović, vjerenik njihove starije naslednice Kristine, Ukrajinac Ilija jedan je od najmlađih milijardera na svijetu.

Kako Kurur saznaje, ovaj biznismen, koji je prošle godine zaprosio mladu Mitrovićku, naslednik je porodične kompanije koja se bavi proizvodnom uranijuma, pa se nerijetko može čuti da je on zapravo naslednik kralja uranijuma. Oni koji poznaju mladi par kažu da je Ilijina porodica jedna od najuspješnijih u svijetu kad je u pitanju uranijum.



Inače, Kristinin budući suprug ima i sopstveni biznis, koji vodi u Londonu, gdje i živi, ali i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ima svoj privatni avion, obezbjeđenje, vozače, kao i veliki broj skupocjenih automobila, koje mijenja gotovo svakodnevno. On i Kristina su se upoznali tokom školovanja u Engleskoj. Bio je jedan od najboljih studenata i govori više stranih jezika.



U Ujedinjenom Kraljevstvu Ilija ima nekretninu u kvartu gdje žive pripadnici svjetskog džet-seta. Prijatelji para kažu da je njihova ljubav veoma jaka i da se od trenutka kad su otpočeli vezu ne razdvajaju.



Ilija je veoma pažljiv prema svojoj vjerenici. Nju svako jutro kad se probudi dočeka prepuna soba svježeg cvijeća. I fotografije koje Kristina objavljuje na svom Instagram profilu prikazuju luksuz i život na visokoj nozi, a ona se često pratiocima pohvali i skupocjenim poklonima koje dobija od budućeg supruga.



On voli porodicu svoje buduće supruge, a u prilog tome svjedoče i snimci koje objavljuje sa slavlja koja Mitrovići često prave, a koja on i Kristina ne propuštaju. Gdje god da borave u svijetu, njih dvoje dolaze u Beograd kako bi ispoštovali važne datume. Kako tvrdi izvor, Ukrajinac obožava Željka i odlično je upućen u svaki njegov projekat. Podržava ga u poduhvatima, a i s budućom taštom Milicom se savršeno slaže.