MARIJANA PRIZNALA SEKS SA UČESNIKOM ZADRUGE: Tvrdila da je Lukas zvao U GRUPNJAK, pa šokirala priznanjem u rijalitiju!

Marijana Zonjič priznala da je bila intimna sa sadašnjim cimerom.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Marijana Zonjić je nekoliko dana pred ulazak u Zadrugu 5 šokirala sve kada je u jednom intervjuu tvrdila da je bila intimna sa Acom Lukasom, kao i da ju je jednom prilikom zvao na grupni seks.

Pevač je oštro demantovao navode učesnice rijalitija, a ona je sada još jednom iznenadila sve priznavši da je imala seks sa Mensurom Ajdarpašićem.

Marijana i Janjuš govorili su o svom odnosu, a kada je obrazložila zbog čega je prekinula komunikaciju sa njim, otkrila je i da je spavala sa pomenutim cimerom.

"Raskinuli prijateljstvo, mi nismo bili u vezi. On se naljutio na mene na 'Igri istine' jer sam mu ja pre rekla da postoji osoba u kući sa kojom sam bila, a nisam rekla koja je. Koliko sam ja shvatila, problem je što sam imala seks sa Mensurom. Istina je to, ali je Mensur rekao juče da nismo. Da je rekao da jesmo, ja bih potvrdila. Nebitno je kad se desilo. Ali Mensur je ispao jako ljigav prema meni. Uglavnom, Janjuš me je pitao, a ja sam mu rekla da postoji jedna osoba. Ni on meni nije pričao sa kim je bio u etno selu letos, kakve veze što mu nisam odmah priznala da je to Mensur", priznala je Zonjićeva.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Ja sam hteo da znam sa kim je bila u kući, da ne bi bilo onda ta osoba sedi pored nas", govorio je Janjuš.

