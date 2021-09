SNEŽANA DIVAC PRVI PUT PRIČALA O USVOJENOJ ĆERKI: "Bila sam srećna jer sam dobila dete" - pomenula i biološke roditelje!

Snežana i Vlade Divac imaju dva sina i usvojenu ćerku Petru.

Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel

Supruga proslavljenog košarkaša Vlada Divca, Snežana Ana Divac, prvi put je za medije pričala o ćeki Petri koju su davno usvojili, kao i o njenim biološkim roditeljima.

Snežana i Vlade su ove godine proslavili 32. godišnjicu braka i poznati su kao ljudi velikog srca koji humanitarnim radom svakodnevno pomažu onima kojima je pomoć potrebna, a Petru su oduvek gledali kao pravu ćerku i dali joj bezgraničnu ljubav.

"To nije bila humanost, već ljubav. Uvek sam gledala samo jednu stvar, a to je koliko sam bila srećna jer sam dobila dete. Mislim da ne postoji ništa lepše u mom životu nego što mi se to dogodilo. Nikada to nisam posmatrala da sam ja nekome pomogla, već da sam ja ta koja je nešto tako lepo dobila na dar. Bezgranično sam zahvalna njenim biološkim roditeljima koji nisu abortirali, već su prošli kroz jednu takvu teškoću da daju dete na usvajanje. To je prava roditeljska ljubav, kada ne možete da se brinete o svom detetu, ali smognete snage da ga date nekome ko može."

Na pitanje da li roditeljima zamera što su ostavili svoje dete, Snežana je rekla:

"Kako mogu tako nešto da im zamerim, to je izuzetna ljubav i hrabrost s njihove strane, izabrali su to umesto da abortiraju, a mnoge žene se danas odlučuju na taj korak. Imam veliko poštovanje prema njima".

Ana Divac o usvojenoj ćerki

Izvor: Instagram/ana_divac/Printscreen

Osim Petre, Ana i Vlade Divac imaju sinove Luku i Matiju, a svi zajedno se odlično slažu.

"Oni imaju 23 godine, tu se uopšte ne pravi pitanje... Štaviše, interesantno, u Americi smo putem pljuvačke radili test na genetiku i ispostavilo se da je Petra čak i genetski povezana s nama. Vidite, ništa nije slučajno, iako je to najmanje važno u odnosu na ljubav. Mogu da razumem da mnogim ljudima to nije jasno, ali uvek kažem, zamislite da vam je dete zamenjeno u porodilištu, nikada ga ne biste dali. Jer, ljubav je mnogo jača od krvne veze."

Otkrila je i da li su deca nasledila humanost od nje i njegog supruga.

"Deca gledaju kako mi živimo i imaju to u sebi, iako je to u genima svih nas sa ovih prostora. Da jedni drugima nismo pomagali u teškim vremenima, ne bismo opstali kao narod. Uvek treba da se podsetimo trenutaka kada smo radili stvari za ponos, kao kada se posle "Oluje" cela Srbija organizovala da pomogne izbeglicama, to smo pravi mi", rekla je.