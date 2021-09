U ALBANIJI ME VOLE I CIJENE! Milica Dabović iskreno o košarkaškoj karijeri u Tirani!

Milica Dabović ogolila dušu.

Iako je prije dve godine najavila da završava svoju profesionalnu karijeru, ljubav prema košarci je definitivno bila jača, te je Milica Dabović riješila da se vrati na teren i ponovo zaigra.

Košarkašica trenutno živi na relaciji Albanija - Crna Gora - Srbija, a sada je za Kurir televiziju podijelila svoje utiske o svemu i otkrila kako se snašla u stranoj državi.

"Bila sam u Herceg Novom kod porodice i sin Stefan je tamo bio duže vrijeme, dok sam ja bila u Tirani. Malo sam provela tamo vrijeme sa svima njima, pa smo se vratili u Beograd da mama malo napuni baterije, a on da ide u vrtić. Najljepši je osjećaj kada sam u svom rodnom gradu, među ljudima koji te vole. Sad je brzo vrijeme i ljudi se razbolijevaju i umiru, a mi težimo da što više vremena provodimo zajedno", rekla je.

"Ja sam od oktobra ponovo u Tirani, četrdeseta godina i nadam se da ću da završim sa košarkom više. Mislim, nije da ne mogu tijelom, hvala Bogu nikada se nisam ni povrijedila i to je moja najveća sreća", kaže Milica.

"Ljudi dolje me vole i cijene, i vole da uče od mene i te djevojke me obožavaju zaista. I te trenere koje sam imala, prelijepo iskustvo", kaže Milica o svom iskustvu u Albaniji.

Za košarku kaže da joj je donijela i najljepše i najružnije trenutke u životu, ali ipak je znala da je košarka ono što najbolje radi i zato joj se uvijek vraćala.

"Pokušavala sam ja raznorazne neke poslove da radim u Beogradu, ali nisam se osjećala ni prijatno, ni srećno, ni zadovoljno. Iznenada sam otišla u Albaniju da igram, shvatila sam da je to, to, da sam to ja i da treba da igram još uvijek kad mogu", istakla je Milica.

