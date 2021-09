Legendarni kompozitor i voditelj Minja Subota, bio je u braku s Brankom Jeremić koja je jednom prilikom rekla da su ih upoznali zajednički prijatelji.

Izvor: ATA Images/Milan Maricic

Čuveni televizijski voditelj Milan Minja Subota preminuo je danas u 83. godini.

Mnogi će ga pamtiti po emisiji "Muzički tobogan", a jednom prilikom govorio je o svojoj ljubavi sa novinarkom Brankom Jeremić koja je preminula 2018. godine.

Njih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a 36 godina bili su u braku.

"Jednog dana mi je koleginica rekla da se dopadam jednom neoženjenom muškarcu koji bi želeo da me upoznao. Kada mi je otkrila da je to Minja, bila sam zgranuta, jer on nije bio moj tip muškarca. Rekla sam joj da ne dolazi u obzir! Međutim, nakon mjesec dana, nas dvije smo izašle na kafu i baš tada se pojavio Minja. Odmah me je pozvao na večeru, ali ja sam ga kao i svaka dama - odbila. Odbijala sam uporno te večeri, mjesecima, da bi u jednom trenutku pristala i tako je sve krenulo. Sjećam se da smo februara krenuli da se tajno zabavljamo da ne bi saznali moji roditelji, koji su smatrali da on nije moj svijet - pričala je Branka, dodajući da su ipak osjećanja prevagnula i da su se vjenčali 1979. godine i to 8. novembra na Minjin rođendana.

Vidi opis "BILA SAM ZGRANUTA, ON UOPŠTE NIJE BIO MOJ TIP MUŠKARCA"! Minja je 35 godina volio Branku - ovako je ona pričala o njemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: ATA Images/Milan Maricic Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: YouTube/Printscreen/Minja Subota Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: YouTube/Printscreen/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: YouTube/Printscreen/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Prva TV/screenshot Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir Tv/Printscreen Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 22 / 22

"Branki je možda tada izgledalo da sam dio estrade, a to nju nije zanimalo. Međutim, ja sam bio uporan i uspio sam", kroz smijeh je pričao voditelj čuvenog “Muzičkog tobogana”.

"Ne može da se izvlači tipa "nalakirala sam nokte, pa ne mogu da operem sudove ili skuvam ručak ili obrišem prašinu". Kao domaćica sam uvijek dobro funkcionisala i ništa mi nije bilo teško da uradim. Kada sam se udala, ništa nisam znala da skuvam. Međutim, sve sam naučila i danas svakodnevno kuvam i uživam u tome", govorila je ona.

Oboje su pričali da kada su prije 35 godina dobili sina on je postao centar njihovog svijeta.

"Miloš je izrastao u divnog čovjeka koji ne pije, ne puši i bavi se sportom. Sjećam se za vrijeme sankcija kada je tražio neke pare, to je uvijek bilo za knjige ili neku literaturu. Mi smo izuzetno ponosni roditelji. Miloš je magistrirao na FON-u sa desetkom i radi kao menadžer prodaje".

Minja je govorio da je njemu zapala uloga strožijeg roditelja govoreći da je Branka i dalje popustljiva prema njihovom sinu.

"Jesam, a takva ću biti i prema unučetu. Jedva čekam i to mi je najveća želja, kao i Minjina".

" Ako vi ne ponesete iz porodice vaspitanje i određena znanja, od vas sjutra neće biti ništa. Vidite to nevaspitanje koje se iznijelo iz porodice u rijaliti programima, a promoviše se na TV-u. To je strašno jer ispada da zlo pobjeđuje dobro, a trebalo bi da bude drugačije u 21. vijeku. Porodica je nešto što mora da se njeguje. Ne raste porodica tek tako, ona mora stalno da se zaliva, da se o njoj misli i nijednom ne smije da se iznevjeri. Morate da vodite jedan dostojanstven život i da sebe stalno punite određenim znanjem, da bi bili autoritet pred djetetom", pričala je Branka.