ZA MENE JE TO RIJALITI I OMALOVAŽAVANJE KLINACA! Aco Pejović surovo o Zvezdama Granda, prokomentarisao i Cecin dolazak!

Aco Pejović nema lepo mišljenje o Zvezdama Granda.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA images/Antonio Ahel

Ceca Ražnatović je nova članica žirija u ovogodišnjoj sezoni muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a njen veliki prijatelj Aco Pejović otkrio je šta misli o njenom novom angažmanu.

Pevač je istakao da ne prati takve vrste programa, jer smatra da je to jedan vid rijalitija u kojem se, u ovom slučaju, omalovažavaju najmlađi.

"Ne pratim taj program, ja rijatilije ne volim, a za mene je to rijaliti. Uz dužno poštovanje, ja ne mogu da gledam to omalovažavanje klinaca i sve to, to se meni lično ne dopada, ne želim to da gledam", iskren je bio Pejović za Kurir.

Potom je prokomentarisao Cecin dolazak na mesto Jelene Karleuše.

"Drago mi je što je Ceca ušla, ona je moje srce, ako ona sebe vidi u tome, super", izjavio je pevač.

Ceca na prvom snimanju Zvezda Granda:

Kao što je poznato, Aco Pejović je za film Toma otpevao pesmu koja preti da postane veliki hit, pa je otkrio i kako je bilo sarađivati sa Draganom Bjelogrlićem i Željkom Joksimovićem.

"Raditi sa Bjeogrlićem i Joksimovićem je velika čast, oni su veliki profesionalci. Zaista sam presrećan što sam imao priliku da sarađujem sa njima. Željko je profesionalac kao i svi mi, strog je, ali sam i ja strog, ako nešto ne valja mora opet da se uradi. Mi smo dobri prijatelji dugo godina, tako da je bilo super", rekao je Pejović.