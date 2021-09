OŽENIO SE SAŠA KOVAČEVIĆ?! Kaže da je u međuvremenu stao na "ludi kamen" - Ne skida osmjeh sa lica

Saša Kovaćević već 4 godine uživa u ljubavi sa zgodnom izabranicom Zoranom Tasovac.

Izvor: Instagram/sashakovacevic/screenshot

Već neko vrijeme se šuška da se Saša Kovaćević oženio lijepom bivšom misicom Zoranom Tasovac, a sada je progovorio o njihovom odnosu i otkrio da li se u proteklom periodu oženio.

"Jesam, u međuvremenu. Čekao sam da me to pitate", odgovorio je pjevač, a da li se šalio, ostaje da se vidi.

Zorana iz prethodnog baraka sa sadašnjim dečkom Svetlane Cece Ražnatović, Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel.

"Treniram ja, to je, onako, standardno što se mene tiče, ništa tu ne mijenjam, godinama je već neki insti ili sličan tempo. Dva sata u toku dana, mogu tako reći. Operisao sam, evo, i drugu glavu, pa ako je to interesantno, mogu slobodno i to da stave", našalio se Kovačević u "Premijeri".

Izvor: Instagram/sashakovacevic