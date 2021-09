ZAVRŠILA NA HITNOJ ZBOG ĆERKINOG PONAŠANJA U ZADRUZI! Majka maloljetnice van sebe - Nisam ni sanjala da će imati seks!

Maloljetna Milica je imala vrelu akciju s Mensurom, a njena majka, kako kaže, ne prepoznaje ćerku.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Zadruga 5 počela je burno kada su u pitanju maloljetna Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić, koji su ušli u vezu poslije samo dva dana, a imali vrelu akciju poslije četiri, pa o njima bruji ne samo Bijela kuća, već i javnost.

Ovim povodom oglasila se i majka maloljetne Milice, Ana Veselinović, koja je užasnuta ćerkinim ponašanjem pred kamerama.

"Trudim se da budem dobro, koliko god je to moguće. Nikako to nisam očekivala od nje, mislila sam da ne postoji šansa da moje dijete uradi tako nešto. Stvarno sam razočarana ponašanjem svoje ćerke, teško mi je. Više ništa ne može da me iznenadi", rekla je i otkrila da je njena ćerka do sada imala samo jednu ozbiljnu vezu, protiv koje su bili i ona i njen suprug.

"Moja ćerka je imala samo jednu vezu, da ja znam. Godinu i po dana je bila s tim dečkom, ja nisam bila za tu vezu, ali je ona tog dečka mnogo voljela. Mi smo o našem djetetu uvijek vodili računa, bila nam je pred očima, imala je samo malo problemčića u školi kada se zaljubila u tog dečka. Ode u Paraćin u školu i stalno se tamo viđa s njim, a mi nismo dozvoljavali da se viđaju. Nije nam se taj dečko svidio zbog nekih porodičnih problemčića, ne bih sada to otkrivala. Plašili smo se šta sve može tu biti. Plašili smo se da ne napusti školu i ne pobjegne s njim, da se ne uda... Milica se nikad nije upuštala tek tako u neke veze. Pričala mi je da mora s nekim prvo da bude prijatelj. Nikad nisam čula da je Milica bila s nekim na jedno veče. Ne znam šta joj se desilo", uznemireno je rekla Ana.

Milicu sve više porede s Minom Vrbaški koja je istakla da ovo ni ona ne bi uradila.

"Daleko bilo da mi je ćerka kao Mina Vrbaški, ona ima celu istoriju iza sebe, o kojoj je i javno govorila", izjavila je Ana, pa rekla i šta misli o Mensuru.

Mensur i Milica u akciji

Izvor: Twitter/Zadruga Official

"Rano je da ja sad sudim o nekome. Meni se nije dopalo Mensurovo ponašanje prema Mini dok su oni bili zajedno u Zadruzi, tako bi se možda ponašao i prema Milici. Plašim se za svoje dijete, mnogo je brzo i na loš način ušla u tu vezu s Mensurom. Ni u ludilu nisam očekivala sve to od nje. Iznevjerila me je, da nije moja svašta bih rekla, a njoj ću u oči svašta i da kažem", poručila je Ana.

"Ja sam poslije trećeg dana od Miličinog ulaska u Zadrugu završila u Hitnoj zbog visokog pritiska. Ja više nisam mogla da podnesem to. Možda se desila ljubav, ali njoj ipak takvo ponašanje ne priliči, ne mogu da je prepoznam", zaključila je.