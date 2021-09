SVI DETALJI BAJKOVITOG VJENAČANJA KATARINE I GOBELJE! Burme iz Londona, dvije vjenčanice, a od kume SKUPOCJENI POKLON!

Katarina Grujić otkrila sve o svom bajkovitom vjenčanju.

Katarina Grujić i Marko Gobeljić zakleli su se na vječnu ljubav daleko od očiju javnosti i u krugu svojih najbližih, a pjevačica je sada otkrila sve detalje vjenčanja.

Ona je nedavno potvrdila da je u drugom stanju i da će za tri mjeseca na svijet donijeti djevojčicu kojoj će dati ime Katja, a sada opisala kako je izgledala proslava iz bajke.

Katarina je priznala da je plakala pred oltarom, da se fenomenalno provela, da je ona bila zadužena za izbor dekoracije, ali i da će uskoro napraviti veliku proslavu sa 650 zvanica.

"Još sam vrlo uzbuđena zbog svega što se tokom protekla 24 časa dogodilo. Trenutak kada me je otac dopratio do čarobno dekorisane bašte, a zatim do romantičnih rajskih vrata ispred kojih su me čekali matičar i Marko ne može da se mjeri ni sa čim što sam do sada proživjela. Toliko je sve bilo dirljivo da su mi suze radosnice nekontrolisano tekle, što nema veze s tim što sam u šestom mjesecu trudnoće. Zaista je sve do poslednjeg detalja bilo savršeno. Poznato je da smo mi žene malo umješnije kada je riječ o ukrašavanju i stilizovanju, stoga mi je Marko taj zadatak rado i u potpunosti prepustio. Željela sam prirodno cvijeće i zlatne detalje, pa je imanje bilo prekriveno bijelim ružama, dok su stolove krasili kristalni svećnjaci i detalji u zlatnoj boji. Zaista je sve bilo kao u nekakvom snu. Još uvijek ne mogu sebi da dođem od uzbuđenja", rekla je.

Na pitanje o velikoj svadbi, imala je spreman odgovor:

"O ne, nismo ga izbjegli. Plan je da se u junu vjenčamo u crkvi, najvjerovatnije će to biti u Hramu Svetog Save, a potom ćemo za oko 650 zvanica prirediti veliku žurku. Ispoštovaćemo sve tradicionalne običaje koje smo sada preskočili. Moći ćete Marka da vidite kako puca u jabuku, ali i kako pregovara s mojim bratom oko kupovine mlade", dodala je.

Pjevačici je na vjenčanju kumovala njena koleginica Andreana Čekić od koje je dobila skupocjeni prsten.

"Andreana je jedna od mojih najbližih prijateljica i osoba od povjerenja, ne znam ko bi bolje od nje obavljao tu funkciju. Ona i Markov kum Jovan bili su pravi tandem na svadbi. Što se poklona tiče, od Andreane sam dobila divan skupocjeni prsten, a muzika je došla usputno. Jednog dana samo je rekla: 'Ja ću to da vam sredim, ne brinite ništa' i dovela nam svoj bend, pjevača i pjevačicu koji su atmosferu doveli do usijanja. Od deset sati uveče za atmosferu je bio zadužen drugi muzički sastav, po želji mog muža, tako da 12 sati gotovo niko od zvanica nije sjeo. Svi su bili na podijumu. Najveseliji među njima bili su moj i Markov otac. Pravi veseljaci", pričala je.

Katarina je otkrila i da su burme poručili iz Londona, da je nosila dvije vjenčanice, ali i da je zadržala svoje prezime i dodala Markovo.

"Zaista sam imala sreće kada sam upoznala Marka. Divna je osoba, dobar čovjek, privržen je porodici, patrijarhalan, veliki je džentlmen i ništa mu nije teško da uradi za mene, stoga jedva čekam da s njim, kao gospođa Grujić Gobeljić, iskrojim planove za budućnost. Željela bih da ova ljubav među nama nikada ne utihne i da zajedno, srećni dočekamo duboku starost. U potpunosti je shvatio moje razloge. Naime, karijeru sam počela kao Grujić, izgradila sam se kao pjevačica pod tim prezimenom, stvorila hitove, okupila publiku pa ne bi bilo u redu da ga se tako lako odreknem. Uslov je bio samo da dodam njegovo i to sam i učinila", zaključila je.

