PRODALA SI ME, UNIŠTIĆU TE! Novi haos u studiju Zadruge - Irma napala Janjuša, pa IZVREĐALA DALILU! (VIDEO)

Irma Serjanić napravila haos u studiju.

Irma Serjanić napravila je haos kako je stigla u studio Zadruge!

Kako se smestila upala je u sukob sa Markom Janjuševićem Janjušem, a potom napala i Dalilu Dragojević sa kojom, kako tvrdi, ima neraščišćene račune.

Dalila i Irma su se posvađale usred emisije oko sukoba koji su imale napolju. Navodno se Irma družila sa Aleksandrom Subotić dok je Dalila bila sa njom u svađi.

"Irma se družila sa mojim najvećim neprijateljem, sa kojim sam ja na sudu i to je to!", poručila je Dalila, dok je Irma tvrdila da je problem to što je lajkovala objavu Aleksandre Subotić, kada Dragojevićka nije bila dobra sa njom.

"Neka je, nek se pokaže, ja joj želim svu sreću, neću da se raspravljam, smešna je priča", dodala je Dalila.

"Kao što si ti mene prodala, ja ću tebe tako da uništim ove sezone", poručila je Irma.

