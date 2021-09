VIKI MILJKOVIĆ UCENILA SAŠU POPOVIĆA? Nakon Cecinog dolaska, pevačica imala POSEBNE ZAHTEVE za nastavak Zvezdi Granda

Domaći mediji pišu da je Viki Miljković zahtevala pojedine promene.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Muzičko takmičenje Zvezde Granda našlo se u centru interesovanja svih medija kada je saopšteno da Jelena Karleuša više nije deo sastava žirija, kao i da na njeno mesto dolazi Svetlana Ceca Ražnatović.

Kada je reč o novoj sezoni, koja počinje 18. septembra, domaći mediji prenose i da je Viki Miljković bila na sastanku sa Sašom Popovićem gde mu je iznela posebne zahteve za nastavak svog učešća u žiriranju.

"Viki i Saša su se našli na ručku i porazgovarali o novoj sezoni Zvezde Granda. On joj je saopštio koncept koji je osmislio i šta ih sve očekuje od oktobra, ali ga je Viki iznenadila kada mu je saopštila da ostaje u žiriju, ali pod nekoliko uslova. Naime, ona mu je rekla da ne želi više da se bilo ko sprda na njen račun i da očekuje od Popovića da reaguje kada vidi da neko iz žirija preteruje sa komentarima na njen račun. Napomenula mu je da ona ume da se brani, ali da je uvek birala način i reči kako će da to uradi. Isto tako mu je zamerila što je on skoro svaki put prekidao ili požurivao kada je nekog komentarisala. Rekla mu je da to više neće da dozvoli i da očekuje da bude ravnopravan prema svima. Popović se branio da je ona sve pogrešno shvatila, i da će da uzme u obzir sve što mu je zamerila", priča izvor blizak pevačici i dodaje:

"Viki je takođe predočila Saši da će se sada malo drugačije i ona postaviti prema kandidatima, i da će od samog početka biti stroža i oštrija. Tada se Popović našalio sa njom i rekao joj da postaje kao Bosanac", završava izvor.

Viki Miljković

Izvor: Youtube/Printscreen/ Belgrademusic