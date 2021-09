NEKA BUDALA JE HTJELA DA ME DISKREDITUJE! Žika ispričao šta se krije iza ŠOK objave da traži POZAJMICU od 8.000 dinara

Glumac otkrio šta se desilo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nedavno je sve šokirao status koji je osvanuo na Fejsbuku u kom Srđan Žika Todorović navodno traži novčanu pozajmicu od korisnika ove mreže. Glumac se sada tim povodom oglasio i otkrio šta se krije iza svega.

Sporna objava: "Osam somića do sjutra da se uplati, treba mi na zajmić? Ima li ko? Stvar je hitna i ozbiljna. Trasu vraćam. Inboks", bila je na profilu koji je nosio ime glumca i njegovu sliku, ali je ubrzo obrisan.

Žika se oglasio ovim povodom i objasnio da je posrijedi nesporazum i da je profil na Fejsbuku bio lažan.

"Javljali su mi se prijatelji u stilu mi ne možemo da vjerujemo šta je izašlo u novinama i na portalima. Mene generalno to ne zanima, ali neko će stvarno da povjeruje da žickam lovu preko društvenih mreža", počinje glumac i dodaje:

"Nemam profil na Fejsbuku i nikada ga nisam imao. Ja sam stara škola i nisam ovo prijavljivao službi za visokotehnološki kriminal, a profil je nestao kada se pojavila ova priča. Definitivno je lažni profil. Ne znam ko je mogao ovo da mi smjesti, s poznatima sam u odličnim odnosima, to je neka budala koja je htjela da me diskredituje.Kao da bih ja tražio pare na društvenoj mreži, i to 8.000 dinara, kao da nemam od koga da pozajmim tu svotu. Nemam profil na Fejsbuku niti namjeravam da ga imam, na internetu samo slušam muziku".

