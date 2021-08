LIKA DO MENE SU IZBOLI PO VRATU! Učesnik Zadruge šokirao pričom iz zatvora, pa spomenuo OKRŠAJ sa Kristijanom!

Aleksandar Bogunović Zver o Kristijanu Goluboviću i danima koje je proveo u zatvoru.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir/Nikola Andjic

Peta sezona Zadruge uskoro počinje, a među učesnicima će se naći i bivši robijaš Aleksandar Bogunović zvani Zverka, koji je nedavno otkrio da je svoju kaznu služio u zatvoru s Kristijanom Golubovićem.

Nedavno je u medijima odjeknula njegova priča o Goluboviću kojeg je nazvao patološkim lažovom, jer je "izmislio da je u ćelijama davio i maltretirao druge zatvorenike", što je brzo demantovao, a Kristijan mu je prozivkama odgovorio.

"Čuo sam da su me mnogi nakon intervjua isprozivali, ja sam svestan sebe i da bodem oči. Što se tiče Kristijana, boli me k*rac da se bilo kome pravdam, vidim zavozala se priča. Imam previše svojih kvaliteta, robija i ulica su iza mene. Ali zahvaljujući njima sam ovo što sam danas. Postoje neki zatvorski kodeksi koje ja poštujem i Kristijan to zna, zato mi i nije jasno zašto se peca na prvu, kada nije ni proverio šta sam rekao", počeo je Zverka.

Potom se osvrnuo na težak period u zatvoru u kom je proveo tri godine:

"Bila je situacija da lika pored mene izbodu po vratu, izbušili mu ceo obraz. Tamo ne možes da se ne zakačiš, ako mu ne daš pljugu j*benu, najmanja glupost. Malo prozivanja je bilo i lik izvadio naoštrenu kašiku, i ja sam kašiku oštrio o zid. Nagledao sam se raznih sr*nja, da li vi stvarno mislite da se ja plašim Kristijana?! Posle svega, ja se samo plašim samo sebe. Pa vi probajte da mi ne date pljugu", rekao je on kroz smeh.