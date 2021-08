UNUK LEGENDARNOG GIDRE JE PRAVI FRAJER: Zaludio ljepši pol, pa otkrio tajne slavnog glumca - "Hapsili su ga zbog Tita!"

Ovako izgleda unuk Dragomira Bojanića Gidre.

Izvor: YouTube/screenshot

Čuveni Dragomir Bojanić Gidra, kog svi najbolje pamte po ulozi Žike Pavlovića u "Žikinoj dinastiji" umro je prije 28 godina, a iza sebe ostavio je ćerku Jelenu, koju je dobio u braku sa koleginicom Ljiljanom Kontić, kao i unuka Jovana Stojanovića.

Jovanov je uspješan srpski maneken, pojavljivao u spotovima domaćih zvijezda, radio je brojne kampanje za poznate brendove, a njegov djed je bio rođeni Gidrin brat.

Mnogi tvrde da je šarm naslijedio upravo od slavnog djeda, a u jednom intervjuu Jovan je podijelio priče i anegdote za koje niko nije znao.

"Kakav je bio u 'Žikinoj dinastiji', takav je bio i privatno, vjerujte mi na riječ. Mnogo je sebe dao u toj ulozi. Dosta je teksta i sam ubacio. Ima glumaca iz starije ekipe koji su bili drugačiji privatno od onoga što vidimo na malom ekranu, ali on je uvijek bio isti. Autentičan. Uvijek zanimljiv, pun humora, stalno smo se smijali kada smo mu išli u posjetu", započeo je.

Žikina dinastija

Izvor: YouTube/screenshot

"Gidra je obožavao da priča viceve o Titu, a u to vrijeme su hapsili svakog ko to radi. Tako su jednom prilikom uhapsili i mog djeda. U stanicu je došao njegov brat da ga izbavi i kada ja ušao unutra, nigdje nikoga, ni na vratima, niti bilo gdje. Samo se čula buka iz neke kancelarije. Taj moj drugi djed je onda uletio u kancelariju, a na stolu sjedi Gidra, svi policajci oko njega, on priča viceve o Titu i oni svi umiru od smijeha. Tako je prošlo to hapšenje", otkrio je Jovan za "Blic" prije nekoliko godina, kao i to da nisu tačne priče da je Gidra bio nevjeran svojoj ženi Ljiljani.

"Nije tačno da je bio švaler. On je mnogo volio moju babu. Ludo su se voljeli i od te silne ljubavi dolazilo je i do velikih svađa, pa su se zbog toga rastajali jedno od drugog, i to čak šest puta, ali on se njoj uvijek vraćao. Nije odlazio od nje zbog drugih žena, to nije tačno", zaključio je.

Ovako Jovan izgleda:

Jovan Stojanović

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić