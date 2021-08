J**EM LI VAM SRPSKU MAJKU RAŽNATOVIĆ: Sadik podržao fanove koji su psovali Cecu - "Stojim iza svega i Pazar je Sandžak"

Sadik Hasanović, pjevač kojem je zbog govora mržnje zabranjen ulazak u Srbiju, šerovao sramotne poruke na svom storiju, a potom potvrdio prethodnu izjavu da Novi Pazar nije dio Srbije

Izvor: Youtube/screenshot/Zvezde granda/MONDO/Stefan Stojanović

Finalista "Zvezda Granda" Sadik Hasanović, objavio je na Instagramu nekoliko poruka podrške koju je dobio od svojih obožavatelja, u kojima se vrijeđa Srbija zbog zabrane ulaska u zemlju zbog govora mržnje i pjevanja nacionalističkih pjesama i fotografija s ratnim zločincem Naserom Orićem.

On je na svom profilu na Instagramu podijelio nekoliko neumjesnih komentara i uvreda na račun Srbije koje su mu pratioci pisali nakon što se saznalo da mu je zabranjen ulazak u zemlju, a zatim se i u kratkom uključenju uživo još jednom zahvalio svima na riječima podrške, ističući da i dalje stoji iza svake svoje riječi i postupka.

Kasnije, kad su počeli da mu stižu i brojni negativni komentari i uvrede u toku lajva od strane ogorčenih Srba, Hasanović se brže-bolje isključio, a zatim i obrisao postove sa uvredama.

"Grozno! Kako vas, politička bagro, nije sramota? Jednom divnom, mladom, kulturnom momku da lomite krila. Njegova produkcijska kuća je u Beogradu. Živio je on i prije te vaše "velike Srbije". Živjeće i dalje. Od malih nogu se bavi muzikom i od toga živi. I pomoću vaše sabotaže i linča on postaje miljenik naroda. Decenijama, bagro, maltretirate bošnjački narod. Nijedan snimak ne postoji da je pjevao nacionalističke pesme. Iz Sadikovih usta se nije čula nikada nijedna nacionalistička pjesma. Sve i da je pjevao, pjevaju i srbijanski pjevači mnogo gore, pa je to vama "top". Niko ih ne dira", glasila je jedna od najskandaloznijih poruka podrške, koju je Sadik podelio na svom profilu.

Ista osoba obrušila se i na pevačicu Cecu Ražnatović, koju je, braneći Hasanovića, najstrašnije izvrijeđala.

"Živite u istoj zemlji sa ženom ratnog zločinca, ta vam žena pjeva, ona je vaša "srpska majka". Je*em li vam srpsku majku Ražnatović. Ratni zločinci hodaju slobodno, žive najnormalnije, koji bi trebalo doživotno da budu iza rešetaka, a vi doživotno zabranjujete Sadiku da ulazi u Srbiju. Sram vas bilo. Sadik je kvalitetan momak, uspješan i biće velika zvijezda", pisalo je u ovoj poruci na Sadikovom Instagram storiju.

Izvor: Instagram/sadikhasanovic.official

Hasanović je povodom ovih poruka i ranijih izjava "Kuriru" rekao: "Stojim iza svega. Ja svoje mišljenje ne mijenjam, pa ni o tome da je Pazar kao moj Sandžak. Ne znam šta tu nije jasno. Hvala svima koji me podržavaju sa svih strana, a takvih je mnogo, mnogo više nego onih koji se slažu sa sramotnom odlukom da ne mogu doživotno preko granice".