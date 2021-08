PLAŠIM SE OSVETE DŽALE I BUBE! Otac pretučenog dječaka u strahu nakon zabrane ulaska u Srbiju - "Nisu se ni IZVINILI!"

Otac pretučenog dječaka na nastupu Džale Brata i Bube Korelija se oglasio nakon što je reperima zabranjem ulazak u Srbiju.

Nakon što su se sarajevski reperi Buba Koreli i Džala Brat našli u žiži javnosti zbog skandaloznog snimka s njihovog nastupa u Nišu kada je mladić iz publike dobio batine, popularnom muzičkom dvojcu navodno je zabranjen ulazak u Srbiju, a za domaće medije se sada oglasio i otac pretučenog dječaka.

On je istakao da mu je drago zbog navodne odluke o boravku u našoj zemlji, ali dodaje da strahuje da će njihov menadžer i oni da se svete njegovom sinu.

"Konačno je Srbija shvatila neke stvari, oči su otvorene i sad se vidi kako su reperi postupali. Moj sin se 10 dana liječio kod psihijatra. Izbjegavamo cijelu ovu priču, ne volimo da komentarišemo previše pošto je imao traume na početku, drži se za sada, što se kaže, guramo zajedno. Mi smo ljudi sa sela, imam plantažu jagoda. Moj sin nikada nije bio problematičan da bi pravio takve probleme. On je sportski tip, ne pije i miran je. Evo ga i sad kod kuće, na raspustu je i odmara se. Pomaže mi sa poslovima na selu, vratio se normalnom životu, ali ovakvim stvarima treba da se stane na put. Elem, otišao je na taj koncert na nagovor drugara. On ne sluša te repere, samo je otišao bezveze da se malo provedu, ništa specijalno. Izvadio sam mu prije toga ličnu kartu, zbog policije i svega. Otišli su normalno, htio je da se slika i eto šta se desilo", započeo je otac pretučenog momka.

Potom je dodao i da su predali sve papire za tužbu koju će podnijeti protiv popularnih repera.

"Obezbjeđenje treba normalno da reaguje i opomene, a ne da baca nekoga s bine i udara. Buba i Džala su krivi jer su bili tu, znaju šta se desilo i nisu se ni izvinili. To je strašno. To su njihovi ljudi, valjda menadžer i Džalin brat. Vidim da su lagali da niko nije bacio dijete s bine. Ma kako da ne! Moje dijete je bilo samo i drugari su bili iza njega šest metara kad je došlo do tog incidenta. Papire za tužbu smo predali advokatu, sad čekamo da policija dalje radi ostatak posla. Ne znamo da li je krivično ili prekršajno, ali imamo pravo da tužimo. Niko nas nije obavijestio na koji način im je zabranjen ulazak u Srbiju, niko nas nije zvao zvanično. Predao sam i papire od psihijatra, pa čekamo".

Džala Brat i Buba Koreli

On je istakao i da strahuje od osvete i ističe da se Džala i Buba nisu izvinili zbog incidenta koji se dogodio.

"Plašim se da mi neko ne dođe na kućni prag, da mi prijeti ili, ne daj Bože, nešto gore ne uradi, tu bi bilo svašta! Nije mi svejedno, plašim se osvete. Da sam na njihovom mjestu, sjeo bih u auto i obišao dječaka koji je pretučen i sve bi se lijepo završilo, a ne ovako. Od njih nismo dobili nijedno izvini. Pare mi ništa ne znače, kakve crne odštete i slično. Bitno je zdravlje, bacili su dijete sa bine, mogli su kičmu da mu polome! To niko ne bi mogao da plati. Normalan čovjek bi se izvinio, a oni ćute, ništa ne pričaju i samo ćute. Volio bih da sretnem tog čovjeka da porazgovaram s njim i pitam čemu sve ovo. Djevojku neku su spustili normalno sa bine, a mog sina bacaju. Gledao sam snimke i vidi se da su mi dijete tukli na podu dolje".

"Drugo, gdje je tu ograda? Mnogo propusta tu ima. Buba i Džala lažu da nisu bili na bini, a postoje snimci da se sve provjeri. Dođe neko tako iz pi*ke materine da ti bije dijete, to je strašno. Najgore je posle svega što se još nisu izvinili. Kriju se i ćute, a pravdaju se da nisu bili tu. Sramota. Nije što je moje dijete, ali ovo je moglo da se desi bilo kome. Ne znam ko su ti ljudi, mogli su da bace dijete iza bine da ga ubiju i ćao! Šta bi se onda desilo?!", rekao je otac pretučenog momka.

Ovako je izgledao incident: