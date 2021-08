CECA I BOŽINOVSKA U SVAĐI, ZA SVE JE KRIVA JELENA KARLEUŠA?

Proslava rođenja unuka Goce Božinovske i dalje je tema broj jedan, kako u Surčinu, gdje je njen sin Mirko Šijan do zore slavio što mu je vjerenica Bojana Rodić podarila sina Zorana Šijana, tako i u Titelu i u Ljutice Bogdana.

Posebno je bilo interesantno to što se na zabavi nije pojavila Svetlana Ceca Ražnatović, koja se orodila s Rodićima prije dvije godine, kada se njen sin Veljko Ražnatović oženio Bojaninom najmlađom sestrom Bogdanom. Naslednik Željka Ražnatovića Arkana na zabavu kod šuraka je došao, ali se zadržao petnaestak minuta. Svi su bili u čudu kad je bokser otišao od Šijanovih, s obzirom na to da je sestra njegove žene postala majka. Interesantno je bilo i to što nije došao sa suprugom, koja je preko dana nakratko svratila da čestita rođenje sestrića. Navodno, prema priči koja se juče pojavila, Veljko je zabavu napustio nakratko kako bi otišao po suprugu Bogdanu, pa su potom oboje bili kod Šijanovih do kasno u noć.