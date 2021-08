SVI POVUKU TUŽBU PROTIV MENE NA KRAJU! Kristijan Golubović otkrio u kakvim je odnosima sa bivšim cimerima

Kristijan progovorio i o odnosu Kristine i Ivane.

Bivši učesnik Zadruge Kristijan Golubović otkrio je u kakvim je odnosima sa bivšim cimerima iz rijalitija sa kojima je bio u najboljim odnosima tokom učešća u rijalitiju.

On je istakao da bi sa Milanom Jankovićem Čorbom ostao u kontaktu, ali mu se on nije javio.

"Gledao sam, nešto sam propratio kad je gostovao u emisiji, ali sa svima sam ukinuo kontakt, jer sam imao jaku temperaturu i neko trovanje hranom, jedva sam pretekao. Što kažu stari ljudi, dve nedelje sam skoro bio slomljen, a trebalo je da idem na neki kraći odmor. Ali sa njim bih uvek ostao u kontaktu i sa još par ljudi, ali me niko nije zvao nakon toga", rekao je Kristijan i dodao da je Čorba ipak njegov prijatelj i da mu je sve oprošteno.

Jedan od učesnika Zadruge sa kojim je Kristijan bio dobar skoro do kraja kada su se posvađali je i Milišel Gvozdenović koji je ranije istakao da njegova porodica nije podnela tužbu protiv Golubovića kako se pričalo u Zadruzi.

"Na kraju se ispostavi da oni svi povuku tužbe, ali da su podnosili, ja znam mnoge koji su podnosili protiv mene tužbe i na kraju valjda od stida ili blama povuku, a znamo da je i on sam pretio tužbom i da ćemo to na sudu raspraviti da on nije nasilnik kao ja i da će preko suda sa mnom rešiti što ga pljujem, što mu ja branim da nastupa, i tako te neke gluposti.

Kristijan je otkrio i da nije došlo do novog susreta njegove bivše supruge Ivane i devojke Kristine Spalević.

"Nije, nakon toga nije dolazilo do susreta. Ja se od Kristine ne razdvajam, ali njih dve se više nisu viđale, iako sam se ja sa Ivanom video dva-tri puta oko dokumentara vezanu za našu ćerku. To je to. Ja sam sa Ivanom zvanično završio priču što se tiče zajedničnog života, a sa Krisitnom pokušavam sve najbolje i najlepše, a sad ćemo videti kako će vreme da nam pruži šansu".