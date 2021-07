TATA PRIČA DA MORA KOD HIRURGA ZBOG SILIKONA! PIŠE SE I DA JE BANKROTIRALA: Maja se oglasila i tvrdi sve suprotno

Pokazala i krupan kadar grudi.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic/printscreen

Otac bivše zadrugarke Maje Marinković, Radomir Taki Marinković nešto ranije izjavio je da se i njemu čini da sa silikonima njegove ćerke nešto nije u redu te da ćemorati kod hirurga čim se vrati iz Crne Gore.

"Iskreno da vam kažem, čekam nju da dođe iz Crne Gore, pa ćemo da vidimo šta treba da se radi. Moraćemo do hirurga da on vidi šta se dešava. Lagao bih kad bih rekao da i ja ne vidim to što vi kažete, jeste nešto čudno. Meni je bitno samo da nije nešto ozbiljno, a ako treba, ja sam, kao i uvek, tu za svoju ćerku i sve ću joj dati u životu", rekao je Taki ranije za medije.

Nakon tatine izjave Maje se oglasila na svom Instagram storiju i demantovala ovu priču, kao i onu da je "ostala bez dinara" zbog Marka Janjuševića Janjuša.

"Niti sam bankrotirala, niti imam bilo kakve probleme sa silikonima, to su čiste budalaštine. Trentno uživam u životu kao što se da i primetiti, ne fali mi apsolutno ništa, na svakom polju sam ispunjena. Tako da vam šaljem tople pozdrave iz Budve", napisala je bivša učesnica rijalitija i objavila nekoliko krupnih kadrova svojih silikona u zlatnom bikiniju.