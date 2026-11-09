"Uništi tu kuju": Timberlejk ludovao po Holivudu dok je Britni bila u komi, sada otkrio istinu o čuvenom hitu

Džastin Timberlejk konačno je progovorio o pozadini svog velikog hita, za koji se godinama spekulisalo da je posvećen bivšoj djevojci Britni Spirs.

Izvor: YouTube/starbritspears/printscreen

Džastin Timberlejk je posle više od dvije decenije otkrio istinu o svom hitu "What Goes Around… Comes Around", za koji se godinama spekulisalo da je posvećen njegovoj bivšoj djevojci Britni Spirs. Obožavaoci su vjerovali da je pjesma iz 2006. godine svojevrsni nastavak numere "Cry Me a River", koja je, prema tadašnjim nagađanjima, nastala nakon njihovog raskida 2002. godine.

Timberlejk i Britni bili su u vezi oko tri godine. Upoznali su se još kao djeca, tokom snimanja emisije "The Mickey Mouse Club", a ljubav su obnovili godinama kasnije, kada su oboje postali velike pop zvijezde. Njihov raskid privukao je ogromnu pažnju javnosti, posebno nakon objavljivanja pjesme "Cry Me a River".

Džastin Timberlejk pesma posvećena Britni Spirs Izvor: YouTube/Justin Timberlake

Britni je u memoarima iz 2023. godine opisala koliko ju je taj prekid pogodio, ali i kako je na nju uticalo to što je njihova veza predstavljana u javnosti.

"Bila sam kao u komi u Louisiani, dok je on veselo jurcao po Hollywoodu", istakla je pjevačica.

Pjesma nastala zbog ljubavnih problema

Ipak, Timberlejk je sada razjasnio da "What Goes Around… Comes Around" nema veze sa njegovom romansom sa Britni. Gostujući u serijalu "Re-Rank" portala Complex, otkrio je da ga je za pjesmu inspirisalo iskustvo jednog prijatelja, od kojeg je prethodno tražio dozvolu da njegovu priču pretoči u stihove.

Džastin Timberlejk pesma Izvor: YouTube/Justin Timberlake

Pjevač je priznao i da mu je za pisanje numere bilo potrebno svega dvadesetak minuta.

"Možda je vrijeme da razjasnim glasinu koja kruži već godinama. To nije moja lična priča", rekao je Timberlejk.

"Zapravo je riječ o priči jednog prijatelja kojeg sam pitao za dozvolu da je iskoristim. Prolazio je kroz teško razdoblje i pričao mi šta mu se dogodilo, a ja sam ga pitao: 'Smeta li ti da napišem pjesmu o tome?' Njegov odgovor bio je, citiram: 'Da, uništi tu kuju. Sve se vraća, sve se plaća.''", ispričao je pjevač.

Iako je sada otkrio pozadinu nastanka pjesme "What Goes Around… Comes Around", i dalje se smatra da je njegov raniji hit "Cry Me a River" inspirisan raskidom sa Britni Spirs. Tome su doprinijele i scene iz spota, u kojem se pojavljuje djevojka koja fizički podsjeća na pjevačicu, a predstavljena je kao partnerka koja ga je prevarila.



