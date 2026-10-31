Jovan Memedović se oglasio na Instagramu nakon optužbi.

Izvor: Instagram printscreen / jovanmemedovic

Nakon što je Aleksandar Vučić tokom gostovanja na televiziji Informer izneo niz tvrdnji i optužbi na račun pojedinih zaposlenih i saradnika Javnog servisa, usledila je oštra reakcija. Poznato Tv lice i autor emisije "Sasvim prirodno", Jovan Memedović, sada se oglasio na svom Instagram profilu.

"Od ovoga je nekako sve počelo"

Memedović je podelio snimak dok se vozi autom uz koji je napisao: "Moj 'kriminalni klan' i ja smo uvek obavljali svoj posao, ali od ovoga je nekako sve počelo…" aludirajući na reči lidera opozicije Aleksandra Vučića u Informeru, da će nakon smena čelinka Rts-a "da nastane tuča između kriminalnog lobija koji predvode Memedović i žuta Olja Kovačević".

Vidi opis "Moj 'kriminalni klan' i ja smo uvek obavljali svoj posao": Memedović se oglasio nakon Vučićevih optužbi Jovan Memedović je uporno ispitivao Milicu da objasni šta je kumis. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Prikazuje Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: RTS Prikazuje/Youtube Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen/RTS Prikazuje Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: printscreen/youtube/RTS Prikazuje Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: RTS Prikazuje/Youtube Br. slika: 6 6 / 6 AD

"To je održalo ovaj narod"

Memedović na snimku izgovara: "Evo ja sam u selu Gornje Nedeljice, jedna za drugom kuće su prazne. Traka, što znači obeležava da je to prodato i da to više, da tu nema nikoga. Možete zamisliti koliko ovo meni teško pada", izgovara vidno emotivan i nastavlja:

"Ne napuštajte sela! Pa to je održalo ovaj narod za tolike godine i ovu zemlju. Nisam mislio da će da mi... ništa više, nemoj da me čekaš."

Pogledajte snimak:

Jovan Memedović je uputio i javno pismi Rts-u nakon otkaza, više o tome pročitajte u tekstu: "Stvarno mi je ispod časti": Jovan Memedović nakon otkaza uputio otvoreno pismo RTS-u.