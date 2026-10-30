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"Kad si u velikoj firmi ništa se ne pitaš": Brat Rade Manojlović posle 10 godina otišao iz Granda, otkrio pravi razlog

"Kad si u velikoj firmi ništa se ne pitaš": Brat Rade Manojlović posle 10 godina otišao iz Granda, otkrio pravi razlog

Autor Dragana Tomašević
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Nenad Manojlović je nakon deset godina u Grandu riješio da ne obnovi ugovor sa produkcijom.

Brat Rade Manojlović posle 10 godina otišao iz Granda, otkrio pravi razlog Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Nenad Manojlović večeras je prisustvovao koncertu Goce Lazarević u Beogradu, a tom prilikom je otkrio buduće planove, ali i rekao zašto je napustio Grand produkciju.

"Istekao mi je ugovor sa Grandom, deset godina. Možda je moglo da dođe do produžetka, ali nisam bio raspoložen za takve uslove rada, takav tempo rada", rekao je brat Rade Manojlović i dodao:

"Mogu sam da napravim bolje izbore, svaki pjevač treba posle nekog vremena da nastavi sam. Kad si dio velike firme onda se ne pitaš mnogo, ni o čemu ne odlučuješ. Sad se nadam da će biti malo drugačije. Podršku sestre sam imao na ovom putu, ne sad nešto što ne bi bilo pošteno. Da li će doći do dueta sa Radom? Ako dođe do dobre pjesme, vrlo rado. Izbacio sam skoro album, teško je naći dobre pjesme, a pogotovo duet između sestre i brata. Kad radimo zajedno interesantan je spoj publike, drugačija je", rekao je on, a onda je progovorio o odnosu sa sestrom Radom Manojlović:

"Rada radi skoro svaki dan, ne okupljamo se privatno. Kad se vidimo tad se ispričamo".

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00:11
Poznati u prvom redu na koncertu Goce Lazarevic
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir


(Kurir, MONDO)

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Tagovi

Rada Manojlović nenad manojlović grand produkcija ugovor

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