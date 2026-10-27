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"Za ženu nije najvažnija diploma, nego za koga će se udati": Istina o obrazovanju Meline Džinović, rekla "da" u 21.

"Za ženu nije najvažnija diploma, nego za koga će se udati": Istina o obrazovanju Meline Džinović, rekla "da" u 21.

Autor Dragana Tomašević
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Modna kreatorka koja je nedavno izgovorila sudbonosno "da" britanskom milioneru, napustila je studije nakon udaje za pjevača

Istina o obrazovanju Meline Džinović, rekla "da" u 21. Izvor: instagram/angela_bosnjakovic_makeup

Melina Džinović je provela dvije decenije kraj Harisa Džinovića, a zbog njihovog braka je napustila studije. Ona je kasnije pokrenula privatni biznis i ušla u modni sektor.

Melina je rođena 1982. godine u Bihaću, da bi se njena porodica kasnije preselila u Zagreb, gdje je uspješno završila osnovnu i srednju školu. Kasnije je upisala odsjek engleskog jezika i lingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu.

Ispite je u početku polagala sa nevjerovatnom lakoćom i sve je išlo po planu do 2002. godine, kada je postala apsolvent.

"Ja sam posao kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet meni je to bilo pravo vrijeme. Moja djeca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mjestu. Ja sam ostavila fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala "Moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš", ali ja nisam. To nije moj savjet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi cijeli život", rekla je ona prije nekoliko godina u Magazin In.

"Đina ima zamjenskog tatu"

Podsjetimo, Haris Džinović je nedavno komentarisao vijest da je bivši dečko njegove ćerke Đine uhapšen.

 Nemam pojma o tome, vjeruj mi. Nisam ni vidio tu vijest. Đina i ja smo se razdvojili, prema tome, šta? Ona živi svoj život, a ja svoj. Tako je izabrala. Otac joj, očigledno, nije potreban, ima zamjenskog tatu. Ne opterećujem se time.

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Tagovi

melina džinović fakultet obrazovanje

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