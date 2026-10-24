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Oglasila se Maja Berović nakon Sekinih prozivki: Odmah reagovala, imala samo jedno da joj poruči

Oglasila se Maja Berović nakon Sekinih prozivki: Odmah reagovala, imala samo jedno da joj poruči

Autor Marina Cvetković
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Nakon komentara Seke Aleksić, Maja Berović je odlučila da objavom na Instagramu iznese šta misli o svemu.

Oglasila se Maja Berović nakon Sekinih prozivki Izvor: K1 printscreen/YouTube/IDJShow

Pjevačica Maja Berović oglasila se nakon što ju je njena koleginica Seka Aleksić tokom muzičkog takmičenja IDJ šou indirektno potkačila, a njen potez privukao je veliku pažnju.

Sve je počelo kada je jedna od takmičarki izvela veliki hit Maje Berović "Omiljena bivša", nakon čega je Seka iznela svoj sud o njenom nastupu.

Seka: "Zvučiš bolje nego original"  

Iako je djevojci zamjerila da joj nedostaje energije, Seka nije štedela ni pohvale na njen račun, a rekla joj i kako "zvuči bolje od originala", čime je jasno prozvala Maju.

Maja jednim potezom rekla sve

Međutim, umjesto da odgovori na komentar koleginice i produbi temu, Maja je odlučila da pruži podršku mladoj takmičarki i pokaže da je vjetar u leđa ovoj djevojci važnije od sukoba i poređenja.

Naime, Berovićeva je na svom profilu na društvenim mrežama podijelila upravo snimak nastupa iz IDJ šoua, a uz njega je ostavila emotikon koji simbolizuje da je nešto perfektno odrađeno, kao i crveno srce.

Izvor: Instagram printscreen / mayaberovicofficial

Ovim gestom, Maja je svima jasno stavila do znanja da joj se dopalo kako je takmičarka izvela njenu pjesmu, pruživši joj javnu podršku i ljubav.

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Tagovi

Maja Berović seka aleksić

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