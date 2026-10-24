"Zvučiš bolje nego original": Seka Aleksić isprozivala Maju Berović u emisiji preko takmičarke

Iako je takmičarki zamjerila nedostatak energije tokom nastupa, Seka nije štedjela pohvale na račun njenih vokalnih sposobnosti.

Izvor: MONDO

Pjevačica i članica žirija jednog muzičkog takmičenja, Seka Aleksić ponovo je privukla pažnju, ovaj put tako što je svojom izjavom u muzičkom takmičenju IDJ šou prozvala koleginicu Maju Berović.Naime, tokom nastupa jedne od takmičarki, koja je odlučila da se predstavi velikim hitom Maje Berović "Omiljena bivša", Seka je iznijela svoj sud o njenom pjevanju, a tom prilikom indirektno je potkačila Maju.

Potkačila koleginicu

Iako je takmičarki zamjerila nedostatak energije tokom nastupa, nije štedjela pohvale na račun njenih vokalnih sposobnosti. Seka joj je poručila da joj nedostaje energija, ali i da, prema njenom mišljenju, "zvuči bolje od originala".

- Ja želim ja čekam da se iz tebe nešto desi i izađe, želim tebe da vidim tebe mnogo energičiniju. Od 1 do 10 tvoja energija bila je 3, a hoću da osjetim energiju 10. Moraš ti to imaš u sebi. Tebi će mnogo da znači za posao zbog čega si ovde. Mora da izađe iz tebe, ti si crnka vatrena, samo želim da to vidim.

- Mogu slobodno da kažem da bolje i od originala zvučiš i svaka ti čast.

Sekin brutalno iskren komentar mogao bi da izazove različite reakcije, budući da je Seka, hvaleći takmičarku, istovremeno napravila poređenje koje su svi protumačili kao prozivku na račun Maje.

Seka je nedavno promovisala svoj novi album, pogledajte slike: