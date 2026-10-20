Otkriven jeziv uzrok smrti mlade Sahare Rej: Predozirala se fentanilom, porodica je poslije 2 dana isključila sa aparata

Australijska manekenka i bivša djevojka Džastina Bibera, preminula je u 34. godini. Iza sebe je ostavila devetomjesečnu ćerku.

Izvor: Instagram printscreen

Manekenka Sahara Rej, koja je bila u vezi sa Džastinom Biberom, preminula je u 34. godini, a sada je poznat i uzrok njene smrti.

Sahara Rej je do prije dva dana bila na aparatima za održavanje života nakon predoziranja fentanilom, piše Daily mail. Vest o njenoj smrti objavljena je juče.

Sahara je postala poznata 2016. godine, kada se dovodila u vezu sa kanadskim pjevačem Džastinom Biberom. Par je tada fotografisan kako se kupa potpuno nag tokom zajedničkog odmora na Havajima. Ova manekenka je takođe bila povezivana sa australijskim pjevačem Kodijem Simpsonom.

U deceniji koja je uslijedila, Sahara Rej je izgradila uspješnu manekensku karijeru i pokrenula sopstvenu liniju kupaćih kostima pod nazivom "Sahara Ray Swim“. Preselila se u Los Anđeles kako bi studirala na Institutu za dizajn i trgovinu u modi. Stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama, gdje je promovisala svoje kreacije.

Izvor je za Daily mail zjavio da je Sahara u petak uveče primljena u bolnicu u Los Anđelesu i priključena na aparate za održavanje života, sve dok njena porodica nije donijela odluku da se aparati isključe. Nije poznato da li je do predoziranja došlo slučajno ili ne.

"Samo želim svoju sestru nazad"

Njeni najbliži okupili su se kako bi se oprostili od nje. Ova tragedija dogodila se samo devet mjeseci nakon što je australijska manekenka postala majka djevojčice po imenu Snou.

Izvor: Instagram/sahara_ray

Njena poslednja objava na Instagramu, iz jula ove godine, posvećena je upravo njenoj ćerki.

"Moje srce. Beba Snou", napisala je.

Saharina majka, Grečen Bah koja je ćerku dobila sa australijskim surferom Tonijem Rejem, oprostila se od nje, ističući da je bila ambiciozna osoba.

"Sahara je bila nevjerovatno strastvena i ljubazna mlada žena koja je voljela svoju porodicu, modu, svoju ćerku Snou i surfovanje. Osjećamo ljubav koja nam pristiže od njenih dragih prijatelja, obožavalaca i brojnih zajednica širom svijeta čiji je bila dio", rekla je za Daily mail.

Izvor: Instagram/ sahara_ray



Sestra manekenke se takođe oprostila od nje, objavivši na internetu fotografije iz njihovog djetinjstva.

"Moja prelijepa starija sestra, Sahara. Najživopisnija, najinteligentnija, najduhovitija, najljubaznija, najempatičnija i nevjerovatno lijepa duša. Sahara je prešla iz ovog života u neki drugi, a ja sada pokušavam da shvatim kako neko ko je bio toliko pun života, više nije ovdje da taj život i živi", napisala je Rubi pa dodala: "Od trenutka kada sam došla na ovaj svijet, ugledala sam se na nju. U mojim očima, ona je bila sve ono što je izuzetno u ljudskom biću.

"Samo želim svoju stariju sestru. Želim još vremena. Još smijeha. Još razgovora. Još nje. Bože, tuga boli. To je najstrašniji, sveobuhvatni bol koji sam ikada osjetila. Kad bi ljubav bila dovoljna da te zadrži ovdje, Sahara, živjela bi hiljadu života. Ja ću provesti ostatak svog života voleći tebe".

(Žena, MONDO)