Filmska ljubavna priča Vanje Marinkovića: Evo kako izgleda supruga Nina koja se krije od očiju javnosti (Video)

Vanja Marinković i Nina Mandić upoznali su se još u srednjoškolskim danima, kada su zajedno pohađali Sportsku gimnaziju.

Izvor: Instagram/dani_dancer1

Kapiten KK Partizan, Vanja Marinković, dobio je zeleno svijetlo da se posle teške povrede vrati timskim treninzima. Ono što budi interesovanje javnosti jeste i njegov privatni život, najviše ko je žena koja stoji uz njega i pruža mu najveću podršku.

Za razliku od mnogih supruga sportista, Vanjina izabranica Nina Mandić Marinković ne voli da se eksponira javno. Rijetko se može vidjeti na javnim događajima, a i na društvenim mrežama. Kako čuva svoju privatnost daleko od očiju javnosti, Instagram profil joj je zaključan.

Upravo zbog toga, o njoj se gotovo ništa ne zna, a mediji su je tek nekoliko puta uslikali u društvu popularnog košarkaša.

Ljubavna priča kao scenario iz filma

Upoznali su se još u srednjoškolskim danima, kada su zajedno pohađali Sportsku gimnaziju. Godinama su se družili, a prijateljstvo je postepeno preraslo u ljubav.

Od tada su nerazdvojni, a Vanja je više puta isticao da mu je upravo Nina najveći oslonac i osoba kojoj duguje snagu i stabilnost.