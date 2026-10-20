Vanja Marinković i Nina Mandić upoznali su se još u srednjoškolskim danima, kada su zajedno pohađali Sportsku gimnaziju.
Kapiten KK Partizan, Vanja Marinković, dobio je zeleno svijetlo da se posle teške povrede vrati timskim treninzima. Ono što budi interesovanje javnosti jeste i njegov privatni život, najviše ko je žena koja stoji uz njega i pruža mu najveću podršku.
Filmska ljubavna priča Vanje Marinkovića: Evo kako izgleda supruga Nina koja se krije od očiju javnosti (Video)
Za razliku od mnogih supruga sportista, Vanjina izabranica Nina Mandić Marinković ne voli da se eksponira javno. Rijetko se može vidjeti na javnim događajima, a i na društvenim mrežama. Kako čuva svoju privatnost daleko od očiju javnosti, Instagram profil joj je zaključan.
Upravo zbog toga, o njoj se gotovo ništa ne zna, a mediji su je tek nekoliko puta uslikali u društvu popularnog košarkaša.
Ljubavna priča kao scenario iz filma
Upoznali su se još u srednjoškolskim danima, kada su zajedno pohađali Sportsku gimnaziju. Godinama su se družili, a prijateljstvo je postepeno preraslo u ljubav.
Od tada su nerazdvojni, a Vanja je više puta isticao da mu je upravo Nina najveći oslonac i osoba kojoj duguje snagu i stabilnost.