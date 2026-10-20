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Filmska ljubavna priča Vanje Marinkovića: Evo kako izgleda supruga Nina koja se krije od očiju javnosti (Video)

Filmska ljubavna priča Vanje Marinkovića: Evo kako izgleda supruga Nina koja se krije od očiju javnosti (Video)

Autor Jovana Milićević
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Vanja Marinković i Nina Mandić upoznali su se još u srednjoškolskim danima, kada su zajedno pohađali Sportsku gimnaziju.

Filmska ljubavna priča Vanje Marinkovića Izvor: Instagram/dani_dancer1

Kapiten KK Partizan, Vanja Marinković, dobio je zeleno svijetlo da se posle teške povrede vrati timskim treninzima. Ono što budi interesovanje javnosti jeste i njegov privatni život, najviše ko je žena koja stoji uz njega i pruža mu najveću podršku.

Za razliku od mnogih supruga sportista, Vanjina izabranica Nina Mandić Marinković ne voli da se eksponira javno. Rijetko se može vidjeti na javnim događajima, a i na društvenim mrežama. Kako čuva svoju privatnost daleko od očiju javnosti, Instagram profil joj je zaključan.

Upravo zbog toga, o njoj se gotovo ništa ne zna, a mediji su je tek nekoliko puta uslikali u društvu popularnog košarkaša.

Ljubavna priča kao scenario iz filma

Upoznali su se još u srednjoškolskim danima, kada su zajedno pohađali Sportsku gimnaziju. Godinama su se družili, a prijateljstvo je postepeno preraslo u ljubav.

Od tada su nerazdvojni, a Vanja je više puta isticao da mu je upravo Nina najveći oslonac i osoba kojoj duguje snagu i stabilnost.

@jbellinghamsgirllpreslatki su 🤏🏼#vanjamarinkovic#partizan#kkpartizan♬ original sound - 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𐙚

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Tagovi

Vanja Marinković nina mandić

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