Bizaran predmet na grobu Silvane Armenulić šokirao sve: Pola vijeka od pogibije, zatečen prizor koji ledi krv

Na godišnjicu smrti Silvane Armenulić, njeni obožavaoci ostavljaju emotivne poruke i cvijeće na njenom grobu, sjećajući se njene ljepote.

Izvor: Kurir/Printskrin/ Youtube/ ekrem milic

Ove godine navršilo se tačno 50 godina od pogibije Silvane Armenulić. Jedna od najvećih legendi narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije tragično je izgubila život 10. oktobra 1976. u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari. U nesreći su život izgubili i njena sestra Mirjana Barjaktarević i violinista Miodrag Jašarević, šef Narodnog orkestra Radio-televizije Beograd, koji je upravljao automobilom.

Grobnicom, u kojoj počivaju sestre Zilha i Mirsada, kako su im glasila i prava imena, dominira statua bijele golubice, koja privlači posebnu pažnju i nosi snažnu, emotivnu simboliku, a koju je svojevremeno postavio Silvanin suprug Radmilo Armenulić. Odmah iza njihovog groba nalazi se i grob Radeta Jašarevića.

Kod Silvane smo u saksiji zatekli svježe izgorjele svijeće, posađeno cvijeće, kao i nekoliko buketa. Ipak, posebnu pažnju nam je privukla potresna emotivna poruka upućena pokojnoj pjevačici, kao i jedan pomalo neobičan predmet. U pitanju je igračka, mali sportski autić, koji je gotovo identičan onome u kome je Silvana izgubila život prije tačno pola vijeka.

"Kraljice naša, dok je svijeta i vijeka, nikad nećeš biti zaboravljena. I dalje živiš i zračiš ljepotom", piše u poruci na grobu, koju je najvjerovatnije ostavio neko od Silvaninih fanova, koji se ni posle pet decenija ne mogu pomiriti s činjenicom da je njihova omiljena pjevačica tragično izgubila život.

Silvanini poštovaoci redovno dolaze na njen grob, a posebno kad su u pitanju godišnjice njene smrti.

"Ljudi Silvanu i dalje mnogo vole i poštuju. Njene pjesme živjeće zauvijek. Posebno je bilo tužno sad za godišnjicu, prođe 50 godina otkako nije s nama. Vidite samo ovu potresnu poruku, odmah vam tjera suze na oči. Kad sam vidio ovaj autić, jeza me je uhvatila. Toliko simbolike. Od koleginice sam čuo da je vidjela Lepu Lukić da je došla da joj oda počast i da je tad ostavila cvijeće i ovu igračku. Zna se da su bile rivalke, pa vjerovatno ima razloga zbog čega je to donijela i stavila na njenu vječnu kuću. Silvana je inače bila ljubitelj sportskih automobila. Lepa se trudila da bude neopažena i nije se puno zadržavala", rekao je sagovornik.

Vidi opis Bizaran predmet na grobu Silvane Armenulić šokirao sve: Pola vijeka od pogibije, zatečen prizor koji ledi krv 18.5.1939. Silvana Armenulić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/srbabeg/Printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ Mario Novakovic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube / ekrem milic, Youtube / Neka pesma kaže RTV Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/ Br. slika: 8 8 / 8

Povodom godišnjice smrti oglasila se i Lepa Lukić.

"Niko me nije obavijestio za godišnjicu, tako da nisam bila", rekla je Lepa, a na pitanje da li je ona odnijela sportski autić na Silvanin grob, kazala je:

"Nisam, kakav sad autić? Možda su me pomiješali s nekim, ja nisam bila tamo. Što me pitate sad za Silvanu posle 50 godina. Šta ima da je se sjećam sad, prošlo je toliko godina, znam da je bila popularna i da je lijepo pjevala", zaključila je pjevačica.

Inače, Lepa je ranije pričala da je i ona trebalo da sa Silvanom bude na koncertu, posle kojeg je i poginula, ali da se, srećom, uspavala.