"Uvijek si išao prvi": Ćerka Sindi Kraford se oglasila nakon smrti brata, potresne riječi u otvorenom pismu bude jezu

Presli Gerber je 20. septembra pronađen bez svijesti u ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki.

Izvor: Instagram/kaiagerber

Manekenka Kaja Gerber prvi put se oglasila povodom bolnog gubitka brata Preslija Gerbera i na Instagramu objavila emotivno pismo koje mu je posvetila. Uz dirljive riječi podijelila je i fotografije i snimke iz djetinjstva, priznajući da se bori da pronađe riječi kojima bi opisala svoju tugu.

Prisjеtila se Preslija kao svog zaštitnika i najboljeg prijatelja, ističući da joj je to što je njegova sestra oduvijek bilo najdraže kod sebe. Naglasila je i da je ostajao dobar čak i kada su se drugi prema njemu ponašali okrutno.

Njenu poruku vam prenosimo u cjelosti:

Nemam riječi. A možda je mala utjeha upravo u tome što nam one, na kraju krajeva, nikada nisu ni bile potrebne. Riječi nas iznevjere, oduzimaju značenje, svode sve na sažetke, a istina je da nikada ne uspijevaju da se objasne dovoljno. Kako sam samo bila naivna kada sam vjerovala da jezik može da nadvlada tugu.

Pročitala sam sve knjige, a nemam nijedan odgovor. Moja sposobnost da pronađem prave riječi ne može da se mjeri sa ovim, sa ogromnim gubitkom koji znači izgubiti tebe.Doslovno sam na jeb**im koljenima.

Znaš koliko sam voljela to što sam tvoja sestra. To je oduvijek bilo, i zauvek će ostati, ono što najviše volim kod sebe. Došla sam na ovaj svijet čvrsto stežući te u zagrljaju, kao da te nikada neću pustiti. Voljela sam te više nego što sam znala šta da radim sa tolikom ljubavlju. A sada, kada ona više nema očigledno mjesto na koje može da ode, sigurna sam da će me progutati cijelu.

Vjerovao si ljudima. Uvijek si vjerovao u njih. Na okrutnost nisi odgovarao ljutnjom, već zbunjenošću. I radoznalošću.

Vjerovao si da su ljudi u svojoj suštini dobri zato što si ti, Presli, u svojoj suštini dobar.

I nekako sam, uprkos svemu, imala tu privilegiju da budem tvoja sestra, tvoj vječni, srećni svjedok. Da gledam kako radiš nešto najžešće, najtvrđe, nešto što bi zaslužilo sopstvenu hevi metal himnu: ostao si nježan.

Dok si bio ovdje, bio si moj najveći učitelj. A sada sam ostala da se pitam čemu bi me uopšte moglo naučiti tvoje odsustvo.

Stalno mislim na to kako sam se, kada smo bili mali, uplašila prije nego što su mi probušili uši, pa si ti pristao da prvi probušiš svoje. Uvijek si išao prvi.

Ali kada sam držala minđušu koju su izvadili iz tvog tijela, jedino što mi je prolazilo kroz glavu bilo je: to pripada tebi.

I stvarno, je*eno bih voljela da ovog puta nisi otišao prvi.

Jedna od poslednjih stvari o kojima si pisao bio je san u kojem životinje bježe od požara i trče ka jezeru. Pitao si se: "Da li strah čini nevažnim to kojoj vrsti životinja pripadaš?"

Ostavio si mi odgovor.

Više nije važno kakva sam životinja bila prije svega ovoga. Reći da je voljeti tebe bilo najlakše na svijetu značilo bi sugerisati da je za to bio potreban ikakav trud. A nije. Rođena sam voljeći te. Umrijeću voljeći te. Nikada nije postojalo ništa drugo. Učim kako da te volim kada ne mogu da te vidim. Kako da ti ispričam nešto što se dogodilo tokom dana, a da ne posegnem za telefonom da te pozovem. Kako da budem tvoja sestra u svijetu u kojem više ne mogu da posegnem za tobom. Još ne znam kako se to radi. Nisi došao na naš dogovoreni sastanak. Opraštam ti. U međuvremenu, sačuvaj mi mjesto.

Jer, Presli, čak i kada znam kako se sve završava, ponovo bih izabrala sve ovo. Svaki sekund. Krenula bih svjesno ka ovoj tuzi kada bih znala da me, s druge strane svega toga, čeka mogućnost da budem tvoja sestra. Ričard Fejnmen je jednom napisao svojoj supruzi nakon njene smrti:

"Ti, mrtva, toliko si bolja od svih drugih koji su živi. Voljena moja ženo, obožavam te. Volim svoju ženu. Moja žena je mrtva."

Dajte mi cijelu tu nemoguću pogodbu. Dajte mi sve godine provedene s tobom, a onda mi dajte i ovo.

U redu.

Prihvatam.

Voljeni moj brate, obožavam te. Volim svog brata. Moj brat je mrtav.

I ova žurka je toliko, je**no, užasna bez tebe, Pres.

Moj najbolji drug, moj veliki zaštitnik, čovjek uz kojeg sam se najglasnije smijala i jedina prava ljubav mog života

Ti si palio sve moje svijeće i rasterivao sva moja čudovišta.

I volim te.

I volim te.

I volim te.

Samo ti znaš koliko.

Hvala ti što si bio ovdje.

P. S. O ovoj pjesmi smo poslednji put razgovarali. Prvo si ti bio taj koji je otišao. Uvijek si išao prvi.

Oglasila se i Sindi Kraford

Njena emotivna objava uslijedila je nedugo nakon što se oglasila i njihova majka, Sindi Kraford, koja se takođe oprostila od sina, opisavši ga kao predivnu dušu i zahvalivši svima na ljubavi i podršci koju su pružili porodici.

Kako je ranije objavio TMZ, Presli je 20. septembra pronađen bez svijesti u ustanovi za rehabilitaciju u Santa Moniki, svega nekoliko sati nakon što je primljen. Policija istražuje njegovu smrt zbog sumnje na predoziranje, dok se ne sumnja na nasilnu smrt.

Zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen, a istraga je u toku.