Lokacija koncerta pomjerena zbog hrvatskih pjevačica: Mondo otkriva detalje nakon skandala sa Indirom, nastao opšti haos

Kako navodi izvor blizak organizaciji, Indira Levak i Alka Vuica odbile su da pjevaju u SPENS-u zbog čega je koncert morao da se pomjeri na drugu lokaciju.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/YouTube/printscreen/AmiG Show

Pjevačica Indira Levak sinoć je nastupila na koncertu devedesetih u Novom Sadu.

Kako prenose domaći mediji, još prije početka koncerta imala je posebne zahtjeve kojima je odmah jasno stavila do znanja kolegama iz Srbije, ali i koleginici iz Hrvatske, Alki Vuici, da ne želi da se druži s njima.

Tim povodom smo kontaktirali Anabelu Atijas kako bi nam ispričala svoju stranu priče.

"Ne bih od toga pravila nešto veliko. Zaista ne bih ni komentarisala, jer bi možda i ja tako da sam otišla negdje daleko da pjevam. Ne znam koja je pozadina priče, možda postoji razlog", rekla je kratko Anabela.

Osim toga, Mondo je stupio i sa izvorom bliskim organizatorima koji nam je rekao:

"Alka i Indira nisu željele da pjevaju na SPENS-u, vjerovatno zbog cijele pometnje koju je Cetinski napravio zbog neprodatog SPENS-a. Pa su samim tim organizatori morali koncert da pomjere na Novosadski sajam", istakao je izvor za Mondo.