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"Šta me ljubiš tri puta?!": Indira Levak odbila da se pozdravi sa Alkom Vuicom, pa napravila dramu

"Šta me ljubiš tri puta?!": Indira Levak odbila da se pozdravi sa Alkom Vuicom, pa napravila dramu

Autor Ana Živančević
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Na koncertu zvezda devedesetih u Novom Sadu, Indira Levak izazvala skandal odbijajući da pozdravi Alku Vuicu, što je šokiralo prisutne.

Indira Levak odbila da se pozdravi sa Alkom Vuicom, pa napravila dramu Izvor: Instagram/indiralevak

Sinoć, 17. oktobra, održan je koncert zvezda devedesetih u Novom Sadu, a dobar provod ostao je u senci neviđenog skandala, i to zbog ponašanja pevačice Indire Levak, nekadašnje članice Kolonije.

Naime, ona je sve vreme bila odvojena od ostalih izvođača, što su joj mnogi zamerili.

Ipak, skandal se dogodio pred Indirin izlazak na scenu, kada je odbila da se javi starijoj koleginici Alki Vuici, takođe pevačici iz Hrvatske.

Bez obzira na to što je Alka primetila mlađu koleginicu u masi i okrenula se da se pozdravi s njom, i to srdačno, Indira se prodrala da je ne ljubi.

Neprijatna situacija pred samom binom ostavila je u šoku mnogobrojne ljude iz organizacije, koji su se zatekli na licu mesta i prisustvovali Indirinoj bahatosti.

Kako smo saznali od izvora koji se zatekao blizu njih, Indira je u jednom trenutku počela i da viče na stariju koleginicu, a zamerila joj je što ju je poljubila tri puta.

"Nemoj da me ljubiš", povikala je Indira na Alku, a zatim joj dodala:

"Šta me ljubiš tri puta, šta ti to znači?"

Izvor: Telegraf / MONDO

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indira levak

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