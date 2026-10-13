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Kupio džip od 100.000 eura, a na ruci sat kao garsonjera u Beogradu: Aca Kos najavio i otvaranje klinike sa Čedom

Kupio džip od 100.000 eura, a na ruci sat kao garsonjera u Beogradu: Aca Kos najavio i otvaranje klinike sa Čedom

Autor Dragana Tomašević
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Aleksandar Kos privukao pažnju najnovijom kupovinom

Kupio džip od 100.000 eura, a na ruci sat kao garsonjera u Beogradu: Aca Kos najavio i otvaranje kli Izvor: Instagram printscreen / coa.kos

Aleksandar Kos, prijatelj političara Čedomira Jovanovića, često privlači pažnju javnosti svojim luksuznim stilom života.

Novi BMW, skupocjeni sat i firmirana garderoba samo su neki od detalja koji ne prolaze nezapaženo.

I dok se mnogi pitaju odakle mu novac za ovakav život na visokoj nozi, on je nedavno otkrio i da pokreće biznis u Beogradu sa Čedomirom Jovanovićem i jednom prijateljicom.

Političarev prijatelj može da se pohvali skupocjenim automobilom, satom čija se vrijednost poredi s cijenom garsonjere u Beogradu, ali i garderobom poznatih svjetskih brendova.

Ako je suditi po njegovim modnim izborima i stvarima koje posjeduje, Kos ne pristaje na kompromise kada je riječ o luksuzu. Najviše pažnje privukao je njegov novi BMW, za koji je, prema navodima, izdvojeno oko 100.000 eura.

Firmirani komadi, poznati brendovi i pažljivo birani detalji dio su njegovog stila, pa se stiče utisak da mu je važno da svaki komad odeće i svaki modni dodatak ostave utisak. Od automobila do sata, njegov izbor stvari uklapa se u imidž čovjeka koji voli luksuz i ne krije naklonost prema skupocjenim komadima.

Završio dva fakulteta

Kos je ranije na društvenim mrežama odgovarao na pitanja pratilaca, otkrivši detalje o svom obrazovanju i profesionalnom putu.

Na direktno pitanje o svojoj profesiji i završenim fakultetima, Aca Kos je otkrio da je diplomirao na dva zahtjevna fakulteta: Fakultetu za kulturu i medije i Pravnom fakultetu. "Kad zatreba, ne fali" napisao je Kos, aludirajući na to da mu stečeno znanje mnogo znači u svakodnevnom životu.

Osim o obrazovanju, Kos je nedavno u intervjuu govorio i o odnosu sa Čedom Jovanovićem. Istakao je da mu podrška Jovanovića mnogo znači i da ga inspiriše da svakodnevno napreduje.

"Ja sam bolja verzija sebe zahvaljujući njemu. Svaki dan mi govori ‘pročitaj knjigu, pogledaj ovaj film’… zahvaljujući njemu proputovao sam svijet. Zahvalan sam na druženju sa njim. Ponosan sam na svog prijatelja“", rekao je Aca Kos za Blic.

(Kurir, MONDO)

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Aleksandar Kos

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