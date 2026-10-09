Mjesecima odlagao snimanje zbog bolesti, a sad poslao moćnu poruku: Marko Luis objavio emotivni spot sa Janketićem

Marko Luis je predstavio singl 'Zahmet' sa spotom u kojem glavnu ulogu igra Marko Janketić, a režiju potpisuje Dragan Jereminov.

Izvor: Printscreen

Marko Luis je predstavio novi ekranizovani singl "Zahmet" sa aktuelnog albuma "25". U ovom nesvakidašnjem "kafanskom" spotu glavnu ulogu tumači poznati glumac Marko Janketić, dok režiju potpisuje dugogodišnji Markov saradnik Dragan Jereminov. Muziku i aranžman uradio je Marko Luis, dok tekst potpisuje Stihomir Klepić Stihi iz sarajevske grupe Helem Nejse.

Pjevač je priznao da ekranizacija ove pjesme za njega ima poseban značaj, budući da je snimanje odlagao mjesecima zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Pogledajte kadrove iz spota:

"Mjesecima sam planirao da snimim spot za 'Zahmet' i sve sam odlagao zbog mog zdravstvenog stanja. I baš zbog svega što mi se trenutno dešava, ovaj spot za mene ima posebno značenje. 'Zahmet' je pjesma koja nosi energiju, život i emociju, a njeno snimanje u ovom trenutku za mene predstavlja još jednu malu pobjedu i podsjećanje da, bez obzira na sve što nam se dešava, treba da nastavimo da se borimo, stvaramo i dijelimo ono što volimo", izjavio je Marko Louis i dodao da mu je velika čast što glavnu ulogu igra Marko Janketić, koji je u spot unio karakter, energiju i emociju.

Glumac Marko Janketić istakao je da je sa zadovoljstvom prihvatio poziv:

"Izuzetno mi je drago da sam imao priliku da učestvujem u stvaranju spota za ovu pjesmu koja na jedan vrlo intenzivan i strastven način govori o različitim emocijama koje se doživljavaju u gotovo isto vrijeme. Muzika koju pravi Marko Luis je zasigurno sa razlogom zauzela posebno mjesto među publikom", poručio je Janketić.