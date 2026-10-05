Marko Luis bez kose i brade, progovorio o zdravstvenom problemu: Prvi put o borbi koja traje godinu dana

Muzičar se oglasio o borbi koju vodi, navodeći da to traje već godinu dana.
Nasljednik legendarnog pjevača Ljubiše Stojanovića Luisa, Marko Luis, saopštio je da se bori sa zdravstvenim problemima.
Muzičar nije otkrio tačnu dijagnozu, ali se oglasio o borbi koju vodi, navodeći da to traje već godinu dana i time zabrinuo sve.
"Novi imidž za ovaj izazovan i inspirativan period u mom životu. Prije godinu dana sam počeo jednu zdravstvenu borbu i borba još nije završena. Htio sam da podijelim ovo sa vama da bi me prepoznali bez kose i brade zato što mi ne pada napamet da moja muzika i kontakt sa vama bude na holdu. Uskoro novi spot za pjesmu ZAHMET a novi album pod nazivom LETIM je u rerni. Volim", napisao je Marko Luis.
U komentarima su mu brojne kolege i prijatelji pružili podršku, među kojima su Sloboda Mićalović, Džejla Ramović, Sara Jovanović, Milena Radulović i mnogi drugi.
(Mondo)