"Podigla je majicu i mom dečku pokazala grudi": Tanja otkrila šokantnu istinu o svađi sa Slavicom

Tanja Savić svojevremeno je otkrila razlog zašto se ne druži više sa Slavicom Ćukteraš

Izvor: MONDO

Iako su nekada bile najbolje prijateljice, pjevačice Tanja Savić i Slavica Ćukteraš, danas ne razgovaraju. Podsjetimo, njih dvije su obje započele karijere u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a iako su bile nerazdvojne, na njihovo prijateljstvo stavljena je tačka, o čemu je Tanja jednom prilikom javno govorila.

Kako je otkrila za "Scandal", do neprijatne situacije došlo je tokom njihovog zajedničkog boravka na primorju.

"Nas dvije smo tada bile u Crnoj Gori na moru, vraćale smo se s plaže i moj momak nas je povezao do hotela. Ja sam sjela na suvozačevo mjesto, a ona pozadi. U jednom trenutku Slavica je podigla majicu i mom dečku pokazala si*e u retrovizoru. Ja sam bila šokirana, nisam mogla da vjerujem šta je žena uradila!", rekla je Tanja o Slavici Ćukteraš.

Pjevačica je naglasila da je taj potez bio presudan za kraj njihovog odnosa.

"To je razlog što nismo godinama razgovarale. Jako me je razočarala, gledala sam je kao sestru, sve smo dijelile, bile smo nerazdvojne. Ne znam šta joj je tada bilo u glavi da tako postupi", dodala je pjevačica.

Bane Mojićević jedini pružio podršku u Areni

Dok su odnosi među nekadašnjim kolegama narušeni, jedini član prve postave "Zvezda Granda" koji je podržao Tanju na njenom solističkom koncertu u Beogradskoj Areni bio je Bane Mojićević.

Bane Mojićević se oglasio povodom nastupa.

"Meni je bilo zaista predivno. Prijatno sam se osjećao u društvu meni dragih ljudi koje nemam često priliku da sretnem. Bili su moji klinci sa mnom u Areni, to je dalo neki posebni doživljaj cijelom tom spektaklu. Bilo je zaista lijepo, osjećao sam se ponosno i na nju i na sebe, što sam dio te veličanstvene večeri", rekao je.

Izvor: privatna arhiva

Osvrnuo se i na činjenicu da ostale kolege nisu prisustvovale događaju.

"Potpuno je prirodno što je ona izabrala da se posveti solističkom koncertu, a ne nastupu sa svima nama. Ne vidim ništa u tome neprirodno. Svi imamo mogućnost izbora, smatram da sam postupio na pravi način, što sam te večeri bio uz nju i što sam je podržao. Ne znam na koji način razmišlja ostatak ekipe, ali očito da ne dijele moje mišljenje čim nisu bili prisutni te večeri, ali ja nemam ništa protiv", rekao je.

(Svet-scandal.rs/MONDO)