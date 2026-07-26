"Umesto da dobijem podršku, dobila sam otkaz": Kristina Spalević se oglasila nakon odluke Željka Mitrovića

Kristina Spalević potvrdila da je dobila otkaz na televiziji

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Kristina Spalević oglasila se na Instagramu nakon što je vlasnik Pink televizije Željko Mitrović, doneo odluku da nju i Kristijana Golubovića "suspenduje s televizije".

Mitrovićevo oglašavanje usledilo je nakon višednevnih objava Kristine Spalević o Kristijanu Goluboviću, snimaka na kojima divlja u automobilu ili razbija nameštaj, ali i onih na kojima se vidi kuče koje je bačeno na pod.

Sada se oglasila na Instagramu i potvrdila da je dobila otkaz.

Njeno oglašavanje prenosimo u celosti:

"Nakon što sam javno iznela svoje iskustvo i apelovala na nadležne institucije da reaguju u vezi sa svim što sam prijavila i dokumentovala, ostala sam bez angažmana na televiziji. Kao osoba koja je prethodno bila prepoznata kao žrtva nasilja, teško mi je da prihvatim činjenicu da sam, umesto podrške i razumevanja, doživela da izgubim posao.

Izvor: Ig kristina_spalevic

Bez obzira na sve, ostajem pri onome što sam iznela javno, jer verujem da je važno govoriti o nasilju i prijavljivati svako ponašanje koje ugrožava ljude ili životinje. Verujem da institucije treba da rade svoj posao nepristrasno i u skladu sa zakonom, a ja ću nastaviti da svoja prava ostvarujem isključivo pravnim putem.

Ne želim da ovo bude priča o senzacionalizmu niti o sukobima. Želim da bude podsetnik da nijedna osoba ne bi trebalo da snosi posledice zato što je odlučila da progovori i zatraži zaštitu.

Hvala svima koji su mi pružili podršku. Ona mi u ovom trenutku znači više nego što mogu da opišem".

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Pogledajte 00:45 Kristina Spalević ide u policijsku stanicu Izvor: Instagram/kristina_spalevic Izvor: Instagram/kristina_spalevic





