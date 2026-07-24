Ana Sević upoznala oca posle 20 godina: Porodična tajna isplivala na vidjelo, ovo je bolna istina

Malo je poznato da je popularna pjevačica i voditeljka Ana Sević odrasla bez oca, i da ga je upoznala tek kao odrasla djevojka.

Izvor: Instagram / anasevicofficial

Iako je godinama prisutna na javnoj sceni, malo je poznato da je popularna pevačica i voditeljka Ana Sević odrasla bez oca i da ga je upoznala tek kao odrasla djevojka, sa 20 godina, u periodu kada se takmičila u popularnom šou programu "Zvezde Granda".

Anina majka je kao mlada zatrudnjela, nakon usputne veze sa Vidanom iz Užica, te je odlučila da se udalji od glasina i započne novi život u Beogradu, gdje je Anu odgajala sama. Priča se brzo zataškala, pa Ana i njen otac nisu imali nikakav kontakt pune dvije decenije.

Ipak, sudbina je donijela preokret. Nakon 20 godina, njen otac Vidan je prvi stupio u kontakt sa pjevačicom, uspjeli su da izglade odnose i danas redovno komuniciraju. Vidan je u Užicu veoma poštovan i cijenjen čovjek, a po zanimanju je preduzetnik koji se bavi gradnjom i veliki je ljubitelj motora.

On je u međuvremenu zasnovao svoju porodicu, i sa suprugom dobio ćerku Maju. Izvori bliski porodici ističu da Ana i njena polusestra Maja izuzetno liče jedna na drugu, da se svakodnevno čuju i da su izgradile pravi sestrinski odnos. Maja je takođe veoma vezana za Aninu najstariju ćerku Lorenu, što svjedoči o tome da su nakon toliko godina uspjeli da izgrade snažne porodične veze.

Evo kako je Ana nekada izgledala na početku karijere:

Inače, Ana Sević je u srećnom braku sa Danijelom Nedeljkovićem sa kojim je dobila dvoje djece, dok je najstariju ćerku Lorenu dobila sa Darkom Lazićem, sa kojim je ostala u sjajnim odnosima nakon razvoda.

Pogledajte njihove slike:

(Blic / MONDO)



