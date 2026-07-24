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"Nisam se osjećao dobro sve dok mi nije iscurela krv": Dejan ogolio dušu o braku s Dalilom i crnoj magiji

"Nisam se osjećao dobro sve dok mi nije iscurela krv": Dejan ogolio dušu o braku s Dalilom i crnoj magiji

Autor Marina Cvetković
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Dejan Dragojević ogolio je dušu i otvoreno govorio o periodu braka sa Dalilom Dragojević.

"Nisam se osjećao dobro sve dok mi nije iscurela krv": Dejan ogolio dušu o braku s Dalilom i crnoj m Izvor: RED TV/screenshot/Instagram printscreen / dejan_dragojevic_official_

Dejan Dragojević govorio je o svom životu u rijalitiju i podsjetio se svojih grešaka i osećaja koje nije znao da kontroliše. Pobjednik ovog formata otvorio je dušu, i otkrio kako se osjećao tokom učešća u Zadruzi 5, kada ga je tadašnja supruga Dalila varala na njegove oči sa Filipom Carem, pred milionskim auditorijumom.

"Nisam se dobro osjećao dok nisam udario glavu"

"Bio sam marioneta, pajac. Šta se sve dešavalo u poslednjoj sezoni, vrlo je moguće da sam bio pod crnom magijom. Nisam se osjećao dobro uopšte, sve dok se nisam udario flašom o glavu i dok mi nije iscurela krv. Ne kažem da je to uradila Dalila, to realno može bilo ko. Ne kažem ni da je to tačno, ali sve je jako bilo čudno. Sve vidiš, sve znaš, a ne možeš da se odupreš. Kao da te nešto gužva konstantno... " rekao je Dejan za FullScreen Media.

Dejan je tokom braka sa Dailom promijenio veru i uzeo Islam:

"Gledao sam to kao poraz"

Dragojević se prisjetio braka sa Dalilom i priznao da ipak nije bio srećan.

"Nisam bio srećan sa Dalilom. Više puta sam krenuo kući, ali ponos mi nije dao da se vratim. Gledao sam na to kao poraz da se vratim u porodičnu kuću kod mojih. Imao sam neku odbojnost od njih, zvuču surovo, i jadno je sa moje strane. Nisam ja njih mrzio, ali nisam mogao da shvatim zašto me ne podržavaju " priznao je Dejan.

Vjenčanje

Dejan i Dalila su se vjenčali nakon što su izašli iz rijaliija Parovi i otkrio da li su ih izdržavali fanovi kao što se pričalo.

" Vjenčanje se desilo odjednom, bilo je popularno kao da se vjenčamo. Bile su popularne vjeridbe i svi parovi su se vjerili, a mi smo se vjenčali. Nije to tako sa fanovima kao što se priča. Jeste tu je bilo par fanova koji pošalju nešto, ali nije to bilo da mi tražimo. Svako ko je izašao iz rijalitija imao je pare, a fanovi skupljaju, šalju ti... " ispričao je Dejan za FullScreen Media i otkrio kako je došlo do toga da žive u Šepku:

" Iskočio je plac, a Biljana nije dala da bilo koja snajka živi iznad nje. Iz ove perspektive, ljubim joj i dušu i ruke i noge na tome. Nakon toga je Dalilin babo nama dao plac i tu smo gradili kuću. Tako je sve počelo."

Prisjetimo se Dejanovih "lomova" iz Zadruge dok ga je Dalila varala:

(FullScreenMedia / MONDO)   

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Tagovi

Dejan Dragojević Dalila Dragojević crna magija

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