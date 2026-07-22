Dženifer Garner o čovjeku koji ju je godinama pratio: "Kad sam se uplašila, prišla sam njemu"

Glumica Dženifer Garner prisjetila se perioda kada su paparaci svakodnevno pratili nju i njenu djecu, otkrivši da je zbog njihove agresivnosti više puta zvala policiju.

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Glumica Dženifer Garner otvoreno je progovorila o jednoj od najmračnijih strana slave, prisjećajući se perioda kada su paparaci svakodnevno pratili nju i njenu porodicu.

Gostujući u Netfliksovom podkastu "Shut Up Evan", Garner je opisala kako je život s bivšim suprugom Benom Aflekom i njihovo troje djece bio pod gotovo neprekidnim nadzorom fotografa.

"Bilo je potpuno suludo", rekla je glumica, objašnjavajući da bi nakon njenog prolaska kroz žuto svjetlo na semaforu čak petnaestak automobila paparaca prolazilo kroz crveno svjetlo pokušavajući da je sustigne.

Prisjetila se i da su fotografi ulazili na privatne posjede, prekidali sportske aktivnosti njene djece i stvarali opasne situacije u saobraćaju.

Don’t mean to be hyperbolic but this is genuinely one of the most compelling things I’ve ever heard a famous person say about surviving paparazzi-driven celebrity culture my jaw is kind of on the ground.pic.twitter.com/apOjm4Z5XL — coleman spilde (@colemanjspilde)July 22, 2026

Paparaco kojem je počela vjerovati

Iako kaže da danas situacija više nije toliko ekstremna, Garner je otkrila da je već više od dvije decenije prati isti paparaco. Upravo zbog toga među njima se razvio neobičan odnos.

"Imam vrlo zanimljiv odnos sa svojim glavnim paparacom. Pokušavala sam na sve načine da ga natjeram da ode, ali smo s vremenom razvili neko čudno međusobno poštovanje", ispričala je.

Glumica je otkrila i jedan nesvakidašnji događaj. Kada je jednog dana osjetila da je prati nepoznati muškarac i uplašila se za svoju bezbjednost, prišla je upravo paparacu koji ju je godinama fotografisao jer je, kako kaže, znala da joj neće nauditi.

"To je neka vrsta stokholmskog sindroma", našalila se Garner.

Istovremeno je priznala da je zbog agresivnog ponašanja fotografa bezbroj puta tražila pomoć policije.

"Policiju sam zvala milion puta. Molila sam ih da mi omoguće da barem jednom prošetam kvartom sa svojom djecom i psom bez pratnje paparaca."

"Djeca su plaćala cijenu"

Garner smatra da problem nije bio samo narušavanje privatnosti slavnih ličnosti, već i bezbjednost njihove djece.

"Ako pokušavate da uđete kod pedijatra sa bolesnim djetetom u naručju, a ne možete da priđete vratima jer vas blokiraju fotografi, onda nešto ozbiljno nije u redu. Djeca su plaćala cijenu toga", rekla je glumica.

Dodala je da vjeruje kako su se stvari posljednjih godina donekle promijenile, ali da je period najintenzivnijeg interesovanja paparaca ostavio dubok trag na njen privatni život i porodicu.