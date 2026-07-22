"Da se postide klinci, izgleda sjajno" Đole Đogani pokazao mišićavo tijelo u 7. deceniji, snimak zapalio mreže

Snimci Đoleta Đoganija sa plaže preplavili su TikTok, a njegov izgled bez majice oduševio je brojne pratioce.

Izvor: Instagram printscreen/djoganivesna

Poznati muzičar Đole Đogani prvog jula je napunio 66 godina, a na izgledu mu mogu pozavideti i mnogo mlađi muškarci. Poznato je da Đole i te kako vodi računa o svom izgledu, a njegovom sjajnom formom pohvalila se i njegova supruga Vesna.

Ona je objavila niz videa na TikToku na kojima Đole uživa na plaži bez majice. Na snimcima se može vidjeti i kako trenira, čime pokazuje na koji način održava formu i u sedmoj deceniji.

Pogledajte kako Đole izgleda na plaži:

Društvene mreže su se usijale nakon ovih snimaka, a ovo su neki od komentara: "Čovek izgleda brutalno, djevojka od 20 godina bi ga htjela", "Tačno me je sramota", "Đole izgleda bolje u 60-im nego ja u 40-im!", "Kako ovaj čovjek može ovako da izgleda u svojim godinama, to je čudo", "Faca, nema šta", "Da se postide klinci, a kamoli neko približno njegovog godišta. Čovjek izgleda sjajno."

Inače, snimak poznatog densera je za samo jedan skupio 10 hiljada lajkova oduševljenih pratilaca.

Evo kako Đole i Vesna izgledaju na plaži:

Inače, Đogani je svojevremeno otkrio kako uspjeva da izgleda ovako u sedmoj deceniji.

"Koristim dobre kreme i druge preparate za njegu kože. Ujutru se umijem, pa stavim jednu kremu kao podlogu, a onda glavnu kremu, pa onda antirid kremu za predio oko očiju. Sve to ponovim uveče prije spavanja", rekao je ranije Đole i naglašava da je zaslužan višedecenijski zdrav i sportski život.

Evo kako Vesna izgleda u bikiniju:

"Bavim se svojim tijelom oduvjek i oduvjek živim sportski život. Ne znam koliko ljudi znaju, ali ja sam bio atletičar Crvene zvezde. Još kao tinejdžer, sa 16-17 godina, bio sam zavidno, atletski građen. Kasnije sam počeo da se bavim plesom. Konstantno treniranje, koreografije, to je takođe uticalo na moj izgled. Moram da kažem i da sam se bavio jogom. Taj spoj fizičkog i duhovnog donosi najbolje rezultate", govorio je ranije Đogani.

"Nikada nisam htio da dajem novac na gluposti i uvijek sam ulagao u sebe i u svoj izgled. Danas odlazim u teretanu samo dva puta nedeljno i to je dovoljno da izgledam ovako. Cijeli život vježbam i plešem i moje tijelo je sve to zapamtilo, pa tako danas ne moram mnogo da radim na svom tijelu da bih izgledao ovako. Bitno je i to što živim zdravo, ne pušim, ne pijem. Rano ležem da spavam. Potrebno je neko odricanje da biste bili zgodni, to je neminovno."