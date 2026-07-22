Snimci Đoleta Đoganija sa plaže preplavili su TikTok, a njegov izgled bez majice oduševio je brojne pratioce.
Poznati muzičar Đole Đogani prvog jula je napunio 66 godina, a na izgledu mu mogu pozavideti i mnogo mlađi muškarci. Poznato je da Đole i te kako vodi računa o svom izgledu, a njegovom sjajnom formom pohvalila se i njegova supruga Vesna.
Ona je objavila niz videa na TikToku na kojima Đole uživa na plaži bez majice. Na snimcima se može vidjeti i kako trenira, čime pokazuje na koji način održava formu i u sedmoj deceniji.
Pogledajte kako Đole izgleda na plaži:
"Da se postide klinci, izgleda sjajno" Đole Đogani pokazao mišićavo tijelo u 7. deceniji, snimak zapalio mreže
Društvene mreže su se usijale nakon ovih snimaka, a ovo su neki od komentara: "Čovek izgleda brutalno, djevojka od 20 godina bi ga htjela", "Tačno me je sramota", "Đole izgleda bolje u 60-im nego ja u 40-im!", "Kako ovaj čovjek može ovako da izgleda u svojim godinama, to je čudo", "Faca, nema šta", "Da se postide klinci, a kamoli neko približno njegovog godišta. Čovjek izgleda sjajno."
Inače, snimak poznatog densera je za samo jedan skupio 10 hiljada lajkova oduševljenih pratilaca.
Evo kako Đole i Vesna izgledaju na plaži:
"Da se postide klinci, izgleda sjajno" Đole Đogani pokazao mišićavo tijelo u 7. deceniji, snimak zapalio mreže
Inače, Đogani je svojevremeno otkrio kako uspjeva da izgleda ovako u sedmoj deceniji.
"Koristim dobre kreme i druge preparate za njegu kože. Ujutru se umijem, pa stavim jednu kremu kao podlogu, a onda glavnu kremu, pa onda antirid kremu za predio oko očiju. Sve to ponovim uveče prije spavanja", rekao je ranije Đole i naglašava da je zaslužan višedecenijski zdrav i sportski život.
Evo kako Vesna izgleda u bikiniju:
"Da se postide klinci, izgleda sjajno" Đole Đogani pokazao mišićavo tijelo u 7. deceniji, snimak zapalio mreže
"Bavim se svojim tijelom oduvjek i oduvjek živim sportski život. Ne znam koliko ljudi znaju, ali ja sam bio atletičar Crvene zvezde. Još kao tinejdžer, sa 16-17 godina, bio sam zavidno, atletski građen. Kasnije sam počeo da se bavim plesom. Konstantno treniranje, koreografije, to je takođe uticalo na moj izgled. Moram da kažem i da sam se bavio jogom. Taj spoj fizičkog i duhovnog donosi najbolje rezultate", govorio je ranije Đogani.
"Nikada nisam htio da dajem novac na gluposti i uvijek sam ulagao u sebe i u svoj izgled. Danas odlazim u teretanu samo dva puta nedeljno i to je dovoljno da izgledam ovako. Cijeli život vježbam i plešem i moje tijelo je sve to zapamtilo, pa tako danas ne moram mnogo da radim na svom tijelu da bih izgledao ovako. Bitno je i to što živim zdravo, ne pušim, ne pijem. Rano ležem da spavam. Potrebno je neko odricanje da biste bili zgodni, to je neminovno."
"Da se postide klinci, izgleda sjajno" Đole Đogani pokazao mišićavo tijelo u 7. deceniji, snimak zapalio mreže