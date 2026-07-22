logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Da se postide klinci, izgleda sjajno" Đole Đogani pokazao mišićavo tijelo u 7. deceniji, snimak zapalio mreže

"Da se postide klinci, izgleda sjajno" Đole Đogani pokazao mišićavo tijelo u 7. deceniji, snimak zapalio mreže

Autor Ana Živančević
0

Snimci Đoleta Đoganija sa plaže preplavili su TikTok, a njegov izgled bez majice oduševio je brojne pratioce.

Đole Đogani pokazao mišićavo tijelo u 7. deceniji, snimak zapalio mreže Izvor: Instagram printscreen/djoganivesna

Poznati muzičar Đole Đogani prvog jula je napunio 66 godina, a na izgledu mu mogu pozavideti i mnogo mlađi muškarci. Poznato je da Đole i te kako vodi računa o svom izgledu, a njegovom sjajnom formom pohvalila se i njegova supruga Vesna.

Ona je objavila niz videa na TikToku na kojima Đole uživa na plaži bez majice. Na snimcima se može vidjeti i kako trenira, čime pokazuje na koji način održava formu i u sedmoj deceniji.

Pogledajte kako Đole izgleda na plaži:

Društvene mreže su se usijale nakon ovih snimaka, a ovo su neki od komentara: "Čovek izgleda brutalno, djevojka od 20 godina bi ga htjela", "Tačno me je sramota", "Đole izgleda bolje u 60-im nego ja u 40-im!", "Kako ovaj čovjek može ovako da izgleda u svojim godinama, to je čudo", "Faca, nema šta", "Da se postide klinci, a kamoli neko približno njegovog godišta. Čovjek izgleda sjajno."

Inače, snimak poznatog densera je za samo jedan skupio 10 hiljada lajkova oduševljenih pratilaca.

Evo kako Đole i Vesna izgledaju na plaži:

Inače, Đogani je svojevremeno otkrio kako uspjeva da izgleda ovako u sedmoj deceniji.

"Koristim dobre kreme i druge preparate za njegu kože. Ujutru se umijem, pa stavim jednu kremu kao podlogu, a onda glavnu kremu, pa onda antirid kremu za predio oko očiju. Sve to ponovim uveče prije spavanja", rekao je ranije Đole i naglašava da je zaslužan višedecenijski zdrav i sportski život.

Evo kako Vesna izgleda u bikiniju:

"Bavim se svojim tijelom oduvjek i oduvjek živim sportski život. Ne znam koliko ljudi znaju, ali ja sam bio atletičar Crvene zvezde. Još kao tinejdžer, sa 16-17 godina, bio sam zavidno, atletski građen. Kasnije sam počeo da se bavim plesom. Konstantno treniranje, koreografije, to je takođe uticalo na moj izgled. Moram da kažem i da sam se bavio jogom. Taj spoj fizičkog i duhovnog donosi najbolje rezultate", govorio je ranije Đogani.

"Nikada nisam htio da dajem novac na gluposti i uvijek sam ulagao u sebe i u svoj izgled. Danas odlazim u teretanu samo dva puta nedeljno i to je dovoljno da izgledam ovako. Cijeli život vježbam i plešem i moje tijelo je sve to zapamtilo, pa tako danas ne moram mnogo da radim na svom tijelu da bih izgledao ovako. Bitno je i to što živim zdravo, ne pušim, ne pijem. Rano ležem da spavam. Potrebno je neko odricanje da biste bili zgodni, to je neminovno."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đole Đogani vesna đogani tijelo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ