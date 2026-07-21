Poginula poznata glumica (19): Kejli imala stravičan udes, preminula na putu do bolnice

Kejli Hotl, poznata glumica preminula je u 19. godini.

Izvor: YouTube/Collider Interviews

Kejli će ostati upamćena po čuvenim ulogama u filmovima "Godzila protiv Konga" i "Godzila x Kong: Novo carstvo"

Glumica je tragično stradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u utorak ujutru u Merilendu, a o tome je izvijestio njen otac. Njen otac je na znakovnom jeziku u snimku koji je objavio otkrio o čemu se radi.

- Idem na let na koji nikada ne bih želio da idem", napisao je uz video.

Džošua je za TMZ izjavio da je ujutru 21. jula saznao za tešku nesreću i da mu je rečeno da je njegova ćerka preminula na putu do bolnice. U videu je dodao da leti iz Teksasa u Merilend kako bi preuzeo tijelo svoje ćerke.

️ "Godzilla vs. Kong" star Kaylee Hottle has died at 18.



What we know:https://t.co/BH9doYU7V2pic.twitter.com/znZtlC0A8A — TMZ (@TMZ)July 21, 2026

Kejli i njeni roditelji su gluve osobe, a kako piše Houston Chronicle, gluvoća je prisutna u četiri generacije porodice njenog oca. Teksaška škola za gluve, koju je Kejli pohađala, objavila je saopštenje povodom njene smrti.

- Sa dubokom tugom delimo potresnu vijest da je jedna od naših maturantkinja, Kejli Hotl, juče tragično preminula u saobraćajnoj nesreći u Frederikcu u Merilendu", objavila je škola na Fejsbuku.

- Naša srca su uz Kejlinu porodicu, prijatelje, drugove iz razreda i sve koji su je poznavali i voljeli u ovom nevjerovatno teškom trenutku."

Škola je zamolila javnost da poštuje privatnost porodice.

- Trenutno imamo veoma malo informacija i molimo sve da poštuju privatnost Kejline porodice i da se uzdrže od dijeljenja ili nagađanja o okolnostima nesreće", navedeno je u objavi.

Rest in peace, Kaylee Hottle Jiapic.twitter.com/6EeaoaBozK — Diego (@DiegoPa57559180)July 21, 2026

(Telegraf, MONDO)