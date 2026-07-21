Veljko se vratio iz Sevilje: Ponosni ujak stigao u Beograd, pa pokazao kakve su ga obaveze sačekale

Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck

Veljko Ražnatović postao je ujak 15. jula kada se njegova sestra Anastasija Gudelj porodila i na svijet donijela sina Ilijana.

Ponosni brat i ujak odmah se sa ženom Bogdanom Ražnatović uputio u Sevilju kako bi lično čestitao sestri i zetu Nemanju Gudelju i upoznao mališana.

Kratkom druženju sa porodicom došao je kraj, jer je Veljko morao da se vrati poslovnim obavezama.

Izvor: Ig ac3isb4ck

Ražnatovića je u Beogradu sačekao trener koji je došao iz Rusije kako bi nastavili sa intenzivnim treninzima i pipremama.

Ražnatović je na svom Instagramu podijelio snimke svog jutarnjeg treninga i intenzivnih priprema, a potom je odlučio da vrijeme sa trenerom provede i na kupanju.

Otišli u Sevilju čim se Anastasija porodila

Vidi opis Veljko Ražnatović se vratio iz Sevilje: Sjeo na prvi avion da vidi sestrića, sad pokazao šta ga je sačekalo u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / bogdanaraznatoviiic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instgaram printscreen / veljkoraznatovic Br. slika: 5 5 / 5

Bogdana i Veljko su odmah otputovali u Španiju kako bi bili uz porodicu u najradosnijem trenutku, ali i upoznali malenog Gudelja.

Oni su podijelili slike iz noćnog provoda, kao i vožnje kabrioletom i nema sumnje da su nazdravili na pravi način za dolazak novog člana u porodici.

(Telegraf, MONDO)