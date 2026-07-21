logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Veljko Ražnatović se vratio iz Sevilje: Sjeo na prvi avion da vidi sestrića, sad pokazao šta ga je sačekalo u Beogradu

Veljko Ražnatović se vratio iz Sevilje: Sjeo na prvi avion da vidi sestrića, sad pokazao šta ga je sačekalo u Beogradu

Autor Dragana Tomašević
0

Veljko se vratio iz Sevilje: Ponosni ujak stigao u Beograd, pa pokazao kakve su ga obaveze sačekale

Veljko Ražnatović se vratio iz Sevilje: Sjeo na prvi avion da vidi sestrića, sad pokazao šta ga je sačekalo u Beogradu Izvor: Instagram prinstcreen / ac3isb4ck

Veljko Ražnatović postao je ujak 15. jula kada se njegova sestra Anastasija Gudelj porodila i na svijet donijela sina Ilijana.

Ponosni brat i ujak odmah se sa ženom Bogdanom Ražnatović uputio u Sevilju kako bi lično čestitao sestri i zetu Nemanju Gudelju i upoznao mališana.

Kratkom druženju sa porodicom došao je kraj, jer je Veljko morao da se vrati poslovnim obavezama.

Izvor: Ig ac3isb4ck

Ražnatovića je u Beogradu sačekao trener koji je došao iz Rusije kako bi nastavili sa intenzivnim treninzima i pipremama.

Ražnatović je na svom Instagramu podijelio snimke svog jutarnjeg treninga i intenzivnih priprema, a potom je odlučio da vrijeme sa trenerom provede i na kupanju.

Otišli u Sevilju čim se Anastasija porodila

Bogdana i Veljko su odmah otputovali u Španiju kako bi bili uz porodicu u najradosnijem trenutku, ali i upoznali malenog Gudelja.

Oni su podijelili slike iz noćnog provoda, kao i vožnje kabrioletom i nema sumnje da su nazdravili na pravi način za dolazak novog člana u porodici.

(Telegraf, MONDO)

Tagovi

Veljko Ražnatović Beograd povratak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ