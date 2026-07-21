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Ceca otkrila da li je saniran problem ispred vile na Dedinju: Ispred kapije nastao haos, voda na sve strane

Ceca otkrila da li je saniran problem ispred vile na Dedinju: Ispred kapije nastao haos, voda na sve strane

Autor Ana Živančević
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Ceca Ražnatović se suočila sa poplavom ispred svoje vile na Dedinju nakon povratka iz Španije, ali je problem brzo rešila uz dozu humora.

Ceca otkrila da li je saniran problem ispred vile na Dedinju: Ispred kapije nastao haos, voda na sve Izvor: Youtube prinscreen/cecaraznatovic

Folk zvezda Ceca Ražnatović suočila se sa neprijatnim iznenađenjem čim se vratila sa odmora u Španiji. U njenoj vili na Dedinju dočekao ju je pravi haos, usled pucanja cevi, prostor ispred i oko kuće bio je potpuno poplavljen.

Međutim, pevačica je problem brzo rešila i to u svom prepoznatljivom stilu, uz dozu humora. Ona se oglasila na društvenim mrežama i snimkom ispred doma pokazala da su radovi uspešno privedeni kraju i da je sve vraćeno u besprekorno stanje.

"Sanirano!", rekla je Ceca i dodala:

"Ne curi više!".

Podsetimo, Ceca ako je i sama istakla na Instagramu, nju je po povratku sa puta u porodičnoj vili na Dedinju dočekalo neprijatno iznenađenje. Prema njenim rečima, voda joj već danima nekontrolisano curi tik uz kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.

Nakon što je Ceca uputila poziv medijima da izveste o ovoj havariji. Voda je i dalje nekontrolisamo curila i slivala se niz ulicu, dok je velika rupa ispred samog ulaza u vilu napunjena vodom.

Pogledajte fotografije njene kuće:

Nakon što je Ceca uputila poziv medijima da izveste o ovoj havariji, ekipa Kurira se odmah uputila na lice mesta u Ulicu Ljutice Bogdana. Tamo su zatekli istu scenu koju je pokazala i Ceca sat vremena ranije. Voda je i dalje nekontrolisamo curila i slivala se niz ulicu, dok je velika rupa ispred samog ulaza u vilu napunjena vodom.

Tagovi

Svetlana Ceca Ražnatović dedinje poplava

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