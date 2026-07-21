Ceca Ražnatović se suočila sa poplavom ispred svoje vile na Dedinju nakon povratka iz Španije, ali je problem brzo rešila uz dozu humora.

Izvor: Youtube prinscreen/cecaraznatovic

Folk zvezda Ceca Ražnatović suočila se sa neprijatnim iznenađenjem čim se vratila sa odmora u Španiji. U njenoj vili na Dedinju dočekao ju je pravi haos, usled pucanja cevi, prostor ispred i oko kuće bio je potpuno poplavljen.

Međutim, pevačica je problem brzo rešila i to u svom prepoznatljivom stilu, uz dozu humora. Ona se oglasila na društvenim mrežama i snimkom ispred doma pokazala da su radovi uspešno privedeni kraju i da je sve vraćeno u besprekorno stanje.

"Sanirano!", rekla je Ceca i dodala:

"Ne curi više!".

Podsetimo, Ceca ako je i sama istakla na Instagramu, nju je po povratku sa puta u porodičnoj vili na Dedinju dočekalo neprijatno iznenađenje. Prema njenim rečima, voda joj već danima nekontrolisano curi tik uz kapiju, dok je ulica ispred kuće raskopana, a rupa napunjena vodom.

Nakon što je Ceca uputila poziv medijima da izveste o ovoj havariji. Voda je i dalje nekontrolisamo curila i slivala se niz ulicu, dok je velika rupa ispred samog ulaza u vilu napunjena vodom.

Pogledajte fotografije njene kuće:

Vidi opis Ceca otkrila da li je saniran problem ispred vile na Dedinju: Ispred kapije nastao haos, voda na sve strane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 8 / 8

Nakon što je Ceca uputila poziv medijima da izveste o ovoj havariji, ekipa Kurira se odmah uputila na lice mesta u Ulicu Ljutice Bogdana. Tamo su zatekli istu scenu koju je pokazala i Ceca sat vremena ranije. Voda je i dalje nekontrolisamo curila i slivala se niz ulicu, dok je velika rupa ispred samog ulaza u vilu napunjena vodom.